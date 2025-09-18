Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Рынок приходит в себя, а рубль пока нет - 18.09.2025
Рынок приходит в себя, а рубль пока нет
Рынок приходит в себя, а рубль пока нет - 18.09.2025, ПРАЙМ
Рынок приходит в себя, а рубль пока нет
Индекс Мосбиржи после многодневных распродаж и потери свыше 100 пунктов на фоне жесткого решения ЦБ по ключевой ставке и очередных угроз санкций уже начал... | 18.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-18T11:20+0300
2025-09-18T11:25+0300
мнения аналитиков
Михаил Зельцер
https://cdnn.1prime.ru/img/84277/87/842778763_1000:0:5016:4016_100x100_80_0_0_ff9e4e164f87e8f11cd23d65e3d77f1a.jpg
Михаил Зельцер
https://cdnn.1prime.ru/img/84277/87/842778763_1000:0:5016:4016_100x100_80_0_0_ff9e4e164f87e8f11cd23d65e3d77f1a.jpg
мнения аналитиков
Мнения аналитиков
11:20 18.09.2025 (обновлено: 11:25 18.09.2025)
 

Рынок приходит в себя, а рубль пока нет

Михаил Зельцер
Михаил Зельцер
эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций"
МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи после многодневных распродаж и потери свыше 100 пунктов на фоне жесткого решения ЦБ по ключевой ставке и очередных угроз санкций уже начал стабилизироваться. Вчера удалось выкупиться до 2820 п. Инфляция замедляется, а значит, ЦБ продолжит снижать ставку, и это еще недооценено рынком акций. А к санкциям корпорации со временем адаптируются. Поэтому мы не меняем долгосрочный таргет индекса — 3500 п. Если оценивать курс до конца года, то бенчмарк может быть ближе к 3100 п.
Сильнее рынка — акции девелопера ПИК продолжили восстанавливаться и прибавили еще 2%. Курс вернулся выше важных 600 руб. Акции долгосрочно оцениваются в 900 руб., или +50% от текущих, но это возможно лишь при более низкой стоимости фондирования в экономике и ставке ЦБ.
Рубль возобновил снижение — доллар опять по 83, евро уже у 98,3, юань подскакивал к 11,7. Локальная коррекция завершилась, и до конца года ожидаем куда более высокие уровни — доллар вглубь 85–90, евро за 100, а юань опять выше 12. Причины — снижение объемов предложения валюты от экспортеров, восстановление спроса на валюту под импорт, расширение геополитической риск-премии в курсе рубля.
Автор - Михаил Зельцер, эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций"

