Рынок приходит в себя, а рубль пока нет

МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи после многодневных распродаж и потери свыше 100 пунктов на фоне жесткого решения ЦБ по ключевой ставке и очередных угроз санкций уже начал стабилизироваться. Вчера удалось выкупиться до 2820 п. Инфляция замедляется, а значит, ЦБ продолжит снижать ставку, и это еще недооценено рынком акций. А к санкциям корпорации со временем адаптируются. Поэтому мы не меняем долгосрочный таргет индекса — 3500 п. Если оценивать курс до конца года, то бенчмарк может быть ближе к 3100 п.Сильнее рынка — акции девелопера ПИК продолжили восстанавливаться и прибавили еще 2%. Курс вернулся выше важных 600 руб. Акции долгосрочно оцениваются в 900 руб., или +50% от текущих, но это возможно лишь при более низкой стоимости фондирования в экономике и ставке ЦБ.Рубль возобновил снижение — доллар опять по 83, евро уже у 98,3, юань подскакивал к 11,7. Локальная коррекция завершилась, и до конца года ожидаем куда более высокие уровни — доллар вглубь 85–90, евро за 100, а юань опять выше 12. Причины — снижение объемов предложения валюты от экспортеров, восстановление спроса на валюту под импорт, расширение геополитической риск-премии в курсе рубля.Автор - Михаил Зельцер, эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций"
Автор - Михаил Зельцер, эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций"
