Российский рынок акций умеренно снизился в четверг

2025-09-18

2025-09-18T19:55+0300

2025-09-18T19:55+0300

МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Российский рынок акций в ходе основной сессии четверга умеренно снизился, опустившись ниже ключевого уровня 2800 пунктов по главному индексу, следует из данных Московской биржи. Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов опустился на 0,73%, до 2793,58 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 0,79% до 1102,11 пункта, долларовый РТС - на 0,93%, до 1058,09 пункта. С 19.00 до 23.50 на фондовой секции Мосбиржи проходит вечерняя торговая сессия, в ходе которой не отмечается существенного изменения динамики индекса. Рынок под давлением Российский рынок акций в основную сессию четверга преимущественно снижался – сначала в направлении отметки 2800 пунктов по индексу Мосбиржи. К вечеру индикатор все же опустился ниже нее. "Продажи превалировали. Снова замаячил риск спуска к 2750 пунктам по индексу. Давление оказал внешний фон – в Еврокомиссии сообщили, что в конце этой – начале будущей недели будет представлен новый пакет санкций, в который могут быть включены дополнительные ограничения против российских энергоносителей", - комментирует Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций". Негатив отчасти компенсировался благоприятной статистикой по инфляции, которая за неделю опустилась к 8,1% в годовом выражении, а также по инфляционным ожиданиям населения, они в сентябре снизились до 12,6% с 13,5% в предыдущем месяце, добавляет он. В частности, на Мосбирже подешевели бумаги "Россетей" (-3,4%), "Сургутнефтегаза" (-2,6%), "Астры" (-2,6%), "Русгидро" (-2,4%). Подорожали бумаги ВТБ (+0,7%), "Северстали" (+0,1%). Стоимость нефти к 19.43 мск снижалась на 0,6% до 67,6 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) повышался на 0,6% до 97,5 пункта. Прогнозы Локальный уровень поддержки в районе 2850 пунктов по индексу Мосбиржи не устоял, считает Алексей Калачев из ФГ "Финам". "Тем не менее индикатор остается в широком торговом диапазоне между 2600 и 3000 пунктами. Сейчас он консолидируется в середине этого диапазона, откуда возможно движение как к нижней, так и к верхней его границе", - добавляет эксперт. Завтра ВТБ объявит цену размещения акций на SPO, а бумаги X5 будут включены в базу расчета индекса Мосбиржи, напоминает Шепелев. "В конце недели в условиях геополитической неопределенности и санкционных рисков торговая активность может быть пониженной. Прогноз по индексу Мосбиржи на 19 сентября – 2750-2850 пунктов", - добавляет он.

