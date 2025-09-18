https://1prime.ru/20250918/sahalin-862412577.html

На Сахалине задержали женщину с нелегально добытой икрой

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 18 сен - ПРАЙМ. Сотрудники Госавтоинспекции задержали жительницу Сахалина с нелегально добытой икрой на 4,5 миллиона рублей, сообщает пресс-служба ведомства. По ее информации, патрульная служба остановила на 15-м километре федеральной автодороги Южно-Сахалинск - Оха автомобиль Toyota под управлением 49-летней женщины. "При проверке документов водитель начала нервничать, суетиться. Сотрудниками Госавтоинспекции было принято решение о досмотре транспортного средства", - говорится в сообщении. В результате в иномарке были обнаружены 12 пластиковых контейнеров по 11 литров икры лососевых пород и 15 поллитровых банок с тем же деликатесом. По предварительным данным, нанесенный ущерб оценивается почти в 4,5 миллиона рублей. По данному факту отдел дознания УМВД России по Южно-Сахалинску возбудил уголовное дело по части 3 статьи 256 УК РФ (Незаконная добыча водных биологических ресурсов).

