https://1prime.ru/20250918/sahalin-862412577.html
На Сахалине задержали женщину с нелегально добытой икрой
На Сахалине задержали женщину с нелегально добытой икрой - 18.09.2025, ПРАЙМ
На Сахалине задержали женщину с нелегально добытой икрой
Сотрудники Госавтоинспекции задержали жительницу Сахалина с нелегально добытой икрой на 4,5 миллиона рублей, сообщает пресс-служба ведомства. | 18.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-18T06:15+0300
2025-09-18T06:15+0300
2025-09-18T06:15+0300
бизнес
экономика
россия
южно-сахалинск
сахалин
рф
умвд
мвд
toyota camry
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/862412577.jpg?1758165315
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 18 сен - ПРАЙМ. Сотрудники Госавтоинспекции задержали жительницу Сахалина с нелегально добытой икрой на 4,5 миллиона рублей, сообщает пресс-служба ведомства.
По ее информации, патрульная служба остановила на 15-м километре федеральной автодороги Южно-Сахалинск - Оха автомобиль Toyota под управлением 49-летней женщины.
"При проверке документов водитель начала нервничать, суетиться. Сотрудниками Госавтоинспекции было принято решение о досмотре транспортного средства", - говорится в сообщении.
В результате в иномарке были обнаружены 12 пластиковых контейнеров по 11 литров икры лососевых пород и 15 поллитровых банок с тем же деликатесом. По предварительным данным, нанесенный ущерб оценивается почти в 4,5 миллиона рублей.
По данному факту отдел дознания УМВД России по Южно-Сахалинску возбудил уголовное дело по части 3 статьи 256 УК РФ (Незаконная добыча водных биологических ресурсов).
южно-сахалинск
сахалин
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, южно-сахалинск, сахалин, рф, умвд, мвд, toyota camry
Бизнес, Экономика, РОССИЯ, Южно-Сахалинск, Сахалин, РФ, УМВД, МВД, Toyota Camry
На Сахалине задержали женщину с нелегально добытой икрой
На Сахалине задержали женщину с нелегально добытой икрой на 4,5 млн рублей
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 18 сен - ПРАЙМ. Сотрудники Госавтоинспекции задержали жительницу Сахалина с нелегально добытой икрой на 4,5 миллиона рублей, сообщает пресс-служба ведомства.
По ее информации, патрульная служба остановила на 15-м километре федеральной автодороги Южно-Сахалинск - Оха автомобиль Toyota под управлением 49-летней женщины.
"При проверке документов водитель начала нервничать, суетиться. Сотрудниками Госавтоинспекции было принято решение о досмотре транспортного средства", - говорится в сообщении.
В результате в иномарке были обнаружены 12 пластиковых контейнеров по 11 литров икры лососевых пород и 15 поллитровых банок с тем же деликатесом. По предварительным данным, нанесенный ущерб оценивается почти в 4,5 миллиона рублей.
По данному факту отдел дознания УМВД России по Южно-Сахалинску возбудил уголовное дело по части 3 статьи 256 УК РФ (Незаконная добыча водных биологических ресурсов).