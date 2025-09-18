https://1prime.ru/20250918/sazanov-862437917.html

Минфин ответил на вопрос о возможном введении онлайн-торговли алкоголем

Минфин ответил на вопрос о возможном введении онлайн-торговли алкоголем

2025-09-18T13:42+0300

МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Новой информации относительно работы по введению онлайн-торговли алкоголем в России в настоящее время нет, заявил статс-секретарь - замминистра финансов РФ Алексей Сазанов во время выступления на сессии "Алкогольный рынок - основные тренды 2025 года" в рамках Московского финансового форума. "Новых вводных у меня нет. По-прежнему пока нет информации о том, что будет разрешена торговля в интернете", - сказал Сазанов, отвечая на вопрос о том, есть ли новая информация о пилотном запуске онлайн-продажи алкоголя. В 2021 году Минфин предлагал запустить эксперимент по дистанционной продаже российского вина в Москве, Московской области и Мордовии. Согласно законопроекту, участвовать в эксперименте смогут компании, имеющие лицензию на производство, хранение и поставку произведенного алкоголя или лицензию на производство, хранение, поставку и розничную продажу изготовленной сельхозпроизводителем винодельческой продукции. Для участия в эксперименте они должны были заключить договор с "Почтой России". Позже, в январе 2025 года, Сазанов сообщил, что вопрос об онлайн-продаже вина заморожен, законопроект лежит без движения. Он отметил, что единого мнения в дискуссии по соответствующему законопроекту так и нет, Минздрав и Роспотребнадзор по-прежнему против. В 2025 году Московскому финансовому форуму исполняется десять лет. Главная тема в этом году – "Финансовая система: вызовы и задачи". Традиционно в работе форума принимают участие представители федеральной и региональной власти, бизнеса, общественных организаций и объединений, ведущие эксперты в сфере финансов и экономики.

