Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Минфин ответил на вопрос о возможном введении онлайн-торговли алкоголем - 18.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250918/sazanov-862437917.html
Минфин ответил на вопрос о возможном введении онлайн-торговли алкоголем
Минфин ответил на вопрос о возможном введении онлайн-торговли алкоголем - 18.09.2025, ПРАЙМ
Минфин ответил на вопрос о возможном введении онлайн-торговли алкоголем
Новой информации относительно работы по введению онлайн-торговли алкоголем в России в настоящее время нет, заявил статс-секретарь - замминистра финансов РФ... | 18.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-18T13:42+0300
2025-09-18T13:42+0300
экономика
россия
бизнес
рф
москва
московская область
алексей сазанов
минфин
почта россии
минздрав
https://cdnn.1prime.ru/img/82727/92/827279223_0:67:3248:1894_1920x0_80_0_0_867db4aa0d31e8f9352e53ba53071d66.jpg
МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Новой информации относительно работы по введению онлайн-торговли алкоголем в России в настоящее время нет, заявил статс-секретарь - замминистра финансов РФ Алексей Сазанов во время выступления на сессии "Алкогольный рынок - основные тренды 2025 года" в рамках Московского финансового форума. "Новых вводных у меня нет. По-прежнему пока нет информации о том, что будет разрешена торговля в интернете", - сказал Сазанов, отвечая на вопрос о том, есть ли новая информация о пилотном запуске онлайн-продажи алкоголя. В 2021 году Минфин предлагал запустить эксперимент по дистанционной продаже российского вина в Москве, Московской области и Мордовии. Согласно законопроекту, участвовать в эксперименте смогут компании, имеющие лицензию на производство, хранение и поставку произведенного алкоголя или лицензию на производство, хранение, поставку и розничную продажу изготовленной сельхозпроизводителем винодельческой продукции. Для участия в эксперименте они должны были заключить договор с "Почтой России". Позже, в январе 2025 года, Сазанов сообщил, что вопрос об онлайн-продаже вина заморожен, законопроект лежит без движения. Он отметил, что единого мнения в дискуссии по соответствующему законопроекту так и нет, Минздрав и Роспотребнадзор по-прежнему против. В 2025 году Московскому финансовому форуму исполняется десять лет. Главная тема в этом году – "Финансовая система: вызовы и задачи". Традиционно в работе форума принимают участие представители федеральной и региональной власти, бизнеса, общественных организаций и объединений, ведущие эксперты в сфере финансов и экономики.
https://1prime.ru/20250917/perm-862365639.html
рф
москва
московская область
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82727/92/827279223_168:0:3032:2148_1920x0_80_0_0_8cab905ca5fc51136a74815f6dcac7f9.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, бизнес, рф, москва, московская область, алексей сазанов, минфин, почта россии, минздрав
Экономика, РОССИЯ, Бизнес, РФ, МОСКВА, Московская область, Алексей Сазанов, Минфин, Почта России, Минздрав
13:42 18.09.2025
 
Минфин ответил на вопрос о возможном введении онлайн-торговли алкоголем

Сазанов: информации о запуске онлайн-продажи алкоголя в России пока нет

© РИА Новости . Михаил Мордасов | Перейти в медиабанкКонвейерная линия по производству водки
Конвейерная линия по производству водки - ПРАЙМ, 1920, 18.09.2025
Конвейерная линия по производству водки. Архивное фото
© РИА Новости . Михаил Мордасов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Новой информации относительно работы по введению онлайн-торговли алкоголем в России в настоящее время нет, заявил статс-секретарь - замминистра финансов РФ Алексей Сазанов во время выступления на сессии "Алкогольный рынок - основные тренды 2025 года" в рамках Московского финансового форума.
"Новых вводных у меня нет. По-прежнему пока нет информации о том, что будет разрешена торговля в интернете", - сказал Сазанов, отвечая на вопрос о том, есть ли новая информация о пилотном запуске онлайн-продажи алкоголя.
В 2021 году Минфин предлагал запустить эксперимент по дистанционной продаже российского вина в Москве, Московской области и Мордовии. Согласно законопроекту, участвовать в эксперименте смогут компании, имеющие лицензию на производство, хранение и поставку произведенного алкоголя или лицензию на производство, хранение, поставку и розничную продажу изготовленной сельхозпроизводителем винодельческой продукции. Для участия в эксперименте они должны были заключить договор с "Почтой России".
Позже, в январе 2025 года, Сазанов сообщил, что вопрос об онлайн-продаже вина заморожен, законопроект лежит без движения. Он отметил, что единого мнения в дискуссии по соответствующему законопроекту так и нет, Минздрав и Роспотребнадзор по-прежнему против.
В 2025 году Московскому финансовому форуму исполняется десять лет. Главная тема в этом году – "Финансовая система: вызовы и задачи". Традиционно в работе форума принимают участие представители федеральной и региональной власти, бизнеса, общественных организаций и объединений, ведущие эксперты в сфере финансов и экономики.
Продажа алкогольной продукции - ПРАЙМ, 1920, 17.09.2025
В Пермском крае хотят на час сократить время продажи алкоголя
Вчера, 00:02
 
ЭкономикаРОССИЯБизнесРФМОСКВАМосковская областьАлексей СазановМинфинПочта РоссииМинздрав
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала