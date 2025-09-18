https://1prime.ru/20250918/sber-862428152.html

Сбербанк увеличил объем комплексного урегулирования долгов за январь-август

Сбербанк увеличил объем комплексного урегулирования долгов за январь-август - 18.09.2025, ПРАЙМ

Сбербанк увеличил объем комплексного урегулирования долгов за январь-август

Сбербанк вместе с другими банками-партнерами за январь-август провёл 24,5 тысяч сделок комплексного урегулирования долгов на общую сумму 11,3 миллиарда рублей,... | 18.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-18T11:43+0300

2025-09-18T11:43+0300

2025-09-18T11:43+0300

экономика

финансы

банки

сбербанк

россия

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/18/859862754_0:0:3367:1893_1920x0_80_0_0_40266ff0e4ac4e1d0210c8a7b8095083.jpg

СОЧИ, 18 сен - ПРАЙМ. Сбербанк вместе с другими банками-партнерами за январь-август провёл 24,5 тысяч сделок комплексного урегулирования долгов на общую сумму 11,3 миллиарда рублей, что почти вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщил директор дивизиона "Розничное взыскание и урегулирование" кредитной организации Денис Кузнецов. "За восемь месяцев 2025 года "Сбер" вместе с другими банками-партнерами провёл 24,5 тысячи сделок по комплексному урегулированию задолженности на общую сумму 11,3 миллиарда рублей, что в два раза больше, чем за тот же период прошлого года", - рассказал он на форуме АБК "Лидеры цифрового развития". Кузнецов отметил, что в прошлом году было 12,7 тысячи таких сделок на 6,1 миллиарда рублей, а по итогам текущего года Сбербанк ожидает 40 тысяч сделок комплексного урегулирования — в два раза больше, чем в 2024 году. Также он подчеркнул, что средняя сумма урегулированного обязательства в этом году – 297 тысяч рублей, а в прошлом году она составила 362 тысячи - снижение на 18%. По данным Сбербанка, чаще всего обращаются за реструктуризацией потребительских кредитов, их доля в общем количестве реструктуризаций составила 90% (в 2024 году — 79%). На втором месте — кредитные карты (7% и 16% соответственно), на третьем — ипотека (3% и 5% соответственно). "Получить поддержку можно по всем видам займов (ипотека, потребительский кредит, автокредит, кредитная карта), причём без ограничений по сумме и регионам выдачи. Мы предлагаем заёмщику снижение размера ежемесячного платежа, отсрочку или увеличение сроков кредитов", - добавил он. "Партнёрами программы стали уже девять банков, 11 МФО, шесть коллекторских агентств, и мы видим, как растёт число сделок", - заключил Кузнецов.

https://1prime.ru/20250918/sberbank-862409866.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, банки, сбербанк, россия