Сбербанк увеличил объем комплексного урегулирования долгов за январь-август
Сбербанк увеличил объем комплексного урегулирования долгов за январь-август
2025-09-18T11:43+0300
экономика
финансы
банки
сбербанк
россия
СОЧИ, 18 сен - ПРАЙМ. Сбербанк вместе с другими банками-партнерами за январь-август провёл 24,5 тысяч сделок комплексного урегулирования долгов на общую сумму 11,3 миллиарда рублей, что почти вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщил директор дивизиона "Розничное взыскание и урегулирование" кредитной организации Денис Кузнецов. "За восемь месяцев 2025 года "Сбер" вместе с другими банками-партнерами провёл 24,5 тысячи сделок по комплексному урегулированию задолженности на общую сумму 11,3 миллиарда рублей, что в два раза больше, чем за тот же период прошлого года", - рассказал он на форуме АБК "Лидеры цифрового развития". Кузнецов отметил, что в прошлом году было 12,7 тысячи таких сделок на 6,1 миллиарда рублей, а по итогам текущего года Сбербанк ожидает 40 тысяч сделок комплексного урегулирования — в два раза больше, чем в 2024 году. Также он подчеркнул, что средняя сумма урегулированного обязательства в этом году – 297 тысяч рублей, а в прошлом году она составила 362 тысячи - снижение на 18%. По данным Сбербанка, чаще всего обращаются за реструктуризацией потребительских кредитов, их доля в общем количестве реструктуризаций составила 90% (в 2024 году — 79%). На втором месте — кредитные карты (7% и 16% соответственно), на третьем — ипотека (3% и 5% соответственно). "Получить поддержку можно по всем видам займов (ипотека, потребительский кредит, автокредит, кредитная карта), причём без ограничений по сумме и регионам выдачи. Мы предлагаем заёмщику снижение размера ежемесячного платежа, отсрочку или увеличение сроков кредитов", - добавил он. "Партнёрами программы стали уже девять банков, 11 МФО, шесть коллекторских агентств, и мы видим, как растёт число сделок", - заключил Кузнецов.
