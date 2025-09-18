Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Сбербанке оценили эффект от применения ИИ в работе - 18.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250918/sber-862442715.html
В Сбербанке оценили эффект от применения ИИ в работе
В Сбербанке оценили эффект от применения ИИ в работе - 18.09.2025, ПРАЙМ
В Сбербанке оценили эффект от применения ИИ в работе
Совокупный финансовый эффект в Сбербанке от применения ИИ в процессах работы с задолженностью в этом году составит порядка 4,5 миллиарда рублей, сообщил... | 18.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-18T14:27+0300
2025-09-18T14:27+0300
финансы
банки
технологии
сбербанк
https://cdnn.1prime.ru/img/82991/77/829917737_0:0:3281:1847_1920x0_80_0_0_52fee06d17fcd956dee2177f22554145.jpg
СОЧИ, 18 сен - ПРАЙМ. Совокупный финансовый эффект в Сбербанке от применения ИИ в процессах работы с задолженностью в этом году составит порядка 4,5 миллиарда рублей, сообщил директор дивизиона "Розничное взыскание и урегулирование" Сбербанка Денис Кузнецов. "Совокупный финансовый эффект от применения ИИ в процессах работы с задолженностью в этом году составит порядка 4,5 млрд рублей", - рассказал он на форуме АБК "Лидеры цифрового развития". Кузнецов рассказал, что роботизированный оператор на основе искусственного интеллекта уже совершает 83% исходящих звонков, и многие его собеседники даже не подозревают, что общаются с роботом. Он умеет предлагать продукты урегулирования и помогает клиентам выйти из сложной финансовой ситуации. Он отметил, что робот работает на всех стадиях взыскания, включая самую длительную просрочку на этапе исполнительного производства. "Мы продолжаем автоматизировать процессы урегулирования долгов: сегодня искусственный интеллект не только общается с должниками, но и формирует стратегии, принимает решения о реструктуризации и анализирует эффективность работы. Следующий наш шаг - внедрение в процесс ИИ-агента, который, надеемся, станет настоящим помощником для клиента. Будет подбирать самый оптимальный вариант урегулирования долга, исходя из конкретной ситуации клиента - его финансового состояния, жизненной ситуации", - заключил Кузнецов.
https://1prime.ru/20250628/soglashenie-858988083.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82991/77/829917737_244:0:2975:2048_1920x0_80_0_0_25dcd3f438e5b2d41ed205e97cccaab1.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, банки, технологии, сбербанк
Финансы, Банки, Технологии, Сбербанк
14:27 18.09.2025
 
В Сбербанке оценили эффект от применения ИИ в работе

Финансовый эффект от внедрения ИИ в работу Сбербанка составит 4,5 млрд рублей

© РИА Новости . Александр Гальперин | Перейти в медиабанкСбербанк.
Сбербанк. - ПРАЙМ, 1920, 18.09.2025
Сбербанк.. Архивное фото
© РИА Новости . Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
СОЧИ, 18 сен - ПРАЙМ. Совокупный финансовый эффект в Сбербанке от применения ИИ в процессах работы с задолженностью в этом году составит порядка 4,5 миллиарда рублей, сообщил директор дивизиона "Розничное взыскание и урегулирование" Сбербанка Денис Кузнецов.
"Совокупный финансовый эффект от применения ИИ в процессах работы с задолженностью в этом году составит порядка 4,5 млрд рублей", - рассказал он на форуме АБК "Лидеры цифрового развития".
Кузнецов рассказал, что роботизированный оператор на основе искусственного интеллекта уже совершает 83% исходящих звонков, и многие его собеседники даже не подозревают, что общаются с роботом. Он умеет предлагать продукты урегулирования и помогает клиентам выйти из сложной финансовой ситуации.
Он отметил, что робот работает на всех стадиях взыскания, включая самую длительную просрочку на этапе исполнительного производства.
"Мы продолжаем автоматизировать процессы урегулирования долгов: сегодня искусственный интеллект не только общается с должниками, но и формирует стратегии, принимает решения о реструктуризации и анализирует эффективность работы. Следующий наш шаг - внедрение в процесс ИИ-агента, который, надеемся, станет настоящим помощником для клиента. Будет подбирать самый оптимальный вариант урегулирования долга, исходя из конкретной ситуации клиента - его финансового состояния, жизненной ситуации", - заключил Кузнецов.
Здание Сбербанка - ПРАЙМ, 1920, 28.06.2025
Минфин и "Сбер" подписали соглашение о сотрудничестве в сфере ИИ
28 июня, 13:32
 
ФинансыБанкиТехнологииСбербанк
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала