В Сбербанке оценили эффект от применения ИИ в работе

2025-09-18T14:27+0300

финансы

банки

технологии

сбербанк

СОЧИ, 18 сен - ПРАЙМ. Совокупный финансовый эффект в Сбербанке от применения ИИ в процессах работы с задолженностью в этом году составит порядка 4,5 миллиарда рублей, сообщил директор дивизиона "Розничное взыскание и урегулирование" Сбербанка Денис Кузнецов. "Совокупный финансовый эффект от применения ИИ в процессах работы с задолженностью в этом году составит порядка 4,5 млрд рублей", - рассказал он на форуме АБК "Лидеры цифрового развития". Кузнецов рассказал, что роботизированный оператор на основе искусственного интеллекта уже совершает 83% исходящих звонков, и многие его собеседники даже не подозревают, что общаются с роботом. Он умеет предлагать продукты урегулирования и помогает клиентам выйти из сложной финансовой ситуации. Он отметил, что робот работает на всех стадиях взыскания, включая самую длительную просрочку на этапе исполнительного производства. "Мы продолжаем автоматизировать процессы урегулирования долгов: сегодня искусственный интеллект не только общается с должниками, но и формирует стратегии, принимает решения о реструктуризации и анализирует эффективность работы. Следующий наш шаг - внедрение в процесс ИИ-агента, который, надеемся, станет настоящим помощником для клиента. Будет подбирать самый оптимальный вариант урегулирования долга, исходя из конкретной ситуации клиента - его финансового состояния, жизненной ситуации", - заключил Кузнецов.

