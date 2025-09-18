https://1prime.ru/20250918/sberbank-862409866.html
Сбербанк назвал средний возраст банкрота в России
Сбербанк назвал средний возраст банкрота в России
СОЧИ, 18 сен - ПРАЙМ. Средний возраст банкрота в России, по данным Сбербанка, составляет 38 лет, а средний долг - 700 тысяч рублей, рассказал РИА Новости начальник управления принудительного взыскания и банкротства банка Евгений Акимов.
"Средний возраст должника – банкрота составляет 38 лет… средний долг составляет 700 тысяч рублей", - рассказал он в кулуарах форума АБК "Лидеры цифрового развития".
Также Акимов отметил, что среди обращающихся к банкротству клиентов банка доля женщин составляет около 60%, а мужчин – около 40%, в браке состоят около 30% клиентов-банкротов.
"Со временем этот портрет претерпевает изменения. Так, еще год назад должник-банкрот был старше примерно на пять лет", - подчеркнул он.
Также сокращается и срок кредита, не возвращенного банку: в начале 2024 года он составлял более четырех лет, а сейчас – менее трех, добавил Акимов.
