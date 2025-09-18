Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Сбербанк назвал средний возраст банкрота в России - 18.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250918/sberbank-862409866.html
Сбербанк назвал средний возраст банкрота в России
Сбербанк назвал средний возраст банкрота в России - 18.09.2025, ПРАЙМ
Сбербанк назвал средний возраст банкрота в России
Средний возраст банкрота в России, по данным Сбербанка, составляет 38 лет, а средний долг - 700 тысяч рублей, рассказал РИА Новости начальник управления... | 18.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-18T01:50+0300
2025-09-18T01:50+0300
банки
финансы
бизнес
сбербанк
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/862409866.jpg?1758149404
СОЧИ, 18 сен - ПРАЙМ. Средний возраст банкрота в России, по данным Сбербанка, составляет 38 лет, а средний долг - 700 тысяч рублей, рассказал РИА Новости начальник управления принудительного взыскания и банкротства банка Евгений Акимов. "Средний возраст должника – банкрота составляет 38 лет… средний долг составляет 700 тысяч рублей", - рассказал он в кулуарах форума АБК "Лидеры цифрового развития". Также Акимов отметил, что среди обращающихся к банкротству клиентов банка доля женщин составляет около 60%, а мужчин – около 40%, в браке состоят около 30% клиентов-банкротов. "Со временем этот портрет претерпевает изменения. Так, еще год назад должник-банкрот был старше примерно на пять лет", - подчеркнул он. Также сокращается и срок кредита, не возвращенного банку: в начале 2024 года он составлял более четырех лет, а сейчас – менее трех, добавил Акимов.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
банки, финансы, бизнес, сбербанк
Банки, Финансы, Бизнес, Сбербанк
01:50 18.09.2025
 
Сбербанк назвал средний возраст банкрота в России

Сбербанк: средний возраст банкрота в России составляет 38 лет

Читать Прайм в
Дзен Telegram
СОЧИ, 18 сен - ПРАЙМ. Средний возраст банкрота в России, по данным Сбербанка, составляет 38 лет, а средний долг - 700 тысяч рублей, рассказал РИА Новости начальник управления принудительного взыскания и банкротства банка Евгений Акимов.
"Средний возраст должника – банкрота составляет 38 лет… средний долг составляет 700 тысяч рублей", - рассказал он в кулуарах форума АБК "Лидеры цифрового развития".
Также Акимов отметил, что среди обращающихся к банкротству клиентов банка доля женщин составляет около 60%, а мужчин – около 40%, в браке состоят около 30% клиентов-банкротов.
"Со временем этот портрет претерпевает изменения. Так, еще год назад должник-банкрот был старше примерно на пять лет", - подчеркнул он.
Также сокращается и срок кредита, не возвращенного банку: в начале 2024 года он составлял более четырех лет, а сейчас – менее трех, добавил Акимов.
 
БанкиФинансыБизнесСбербанк
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала