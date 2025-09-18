https://1prime.ru/20250918/sboy-862417071.html
В работе систем "КрасАвиа" произошел сбой
В работе систем "КрасАвиа" произошел сбой
бизнес
россия
технологии
КРАСНОЯРСК, 18 сен – ПРАЙМ. Сбой произошел в работе информационных систем авиакомпании "КрасАвиа", пассажиров просят следить за рейсами на табло аэропортов, сообщает пресс-служба авиакомпании "В работе информационных систем авиакомпании "КрасАвиа" произошел сбой. Возможны перебои в работе сервисов. Просим пассажиров следить за информацией на информационных табло аэропортов по всей маршрутной сети авиакомпании и за объявлениями по громкой связи в аэропорту", - говорится в сообщении в Telegram-канале авиакомпании. Уточняется, что в настоящее время специалисты работают над минимизацией рисков выполнения производственного плана полетов и скорейшего восстановления работы штатной работы сервисов.
