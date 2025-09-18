Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В работе систем "КрасАвиа" произошел сбой - 18.09.2025
https://1prime.ru/20250918/sboy-862417071.html
В работе систем "КрасАвиа" произошел сбой
В работе систем "КрасАвиа" произошел сбой - 18.09.2025, ПРАЙМ
В работе систем "КрасАвиа" произошел сбой
Сбой произошел в работе информационных систем авиакомпании "КрасАвиа", пассажиров просят следить за рейсами на табло аэропортов, сообщает пресс-служба... | 18.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-18T08:58+0300
2025-09-18T08:58+0300
бизнес
россия
технологии
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/17/861149419_0:205:2913:1843_1920x0_80_0_0_e40e31c00ef5f208d8356bca9a8124a5.jpg
КРАСНОЯРСК, 18 сен – ПРАЙМ. Сбой произошел в работе информационных систем авиакомпании "КрасАвиа", пассажиров просят следить за рейсами на табло аэропортов, сообщает пресс-служба авиакомпании "В работе информационных систем авиакомпании "КрасАвиа" произошел сбой. Возможны перебои в работе сервисов. Просим пассажиров следить за информацией на информационных табло аэропортов по всей маршрутной сети авиакомпании и за объявлениями по громкой связи в аэропорту", - говорится в сообщении в Telegram-канале авиакомпании. Уточняется, что в настоящее время специалисты работают над минимизацией рисков выполнения производственного плана полетов и скорейшего восстановления работы штатной работы сервисов.
2025
Новости
ru-RU
бизнес, россия, технологии
Бизнес, РОССИЯ, Технологии
08:58 18.09.2025
 
В работе систем "КрасАвиа" произошел сбой

В работе информационных систем «КрасАвиа» произошел сбой

КРАСНОЯРСК, 18 сен – ПРАЙМ. Сбой произошел в работе информационных систем авиакомпании "КрасАвиа", пассажиров просят следить за рейсами на табло аэропортов, сообщает пресс-служба авиакомпании
"В работе информационных систем авиакомпании "КрасАвиа" произошел сбой. Возможны перебои в работе сервисов. Просим пассажиров следить за информацией на информационных табло аэропортов по всей маршрутной сети авиакомпании и за объявлениями по громкой связи в аэропорту", - говорится в сообщении в Telegram-канале авиакомпании.
Уточняется, что в настоящее время специалисты работают над минимизацией рисков выполнения производственного плана полетов и скорейшего восстановления работы штатной работы сервисов.
Бизнес, РОССИЯ, Технологии
 
 
Заголовок открываемого материала