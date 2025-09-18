https://1prime.ru/20250918/shkolniki-862410676.html

Школьники почти не допустили ошибок на ЕГЭ по истории

2025-09-18T03:11+0300

2025-09-18T03:11+0300

2025-09-18T03:11+0300

МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Школьники, которые сдавали в этом году ЕГЭ по истории, практически не допустили ошибок в вопросе про год вхождения Крыма в состав РФ, выяснило РИА Новости, изучив данные Федерального института педагогических измерений (ФИПИ). "При выполнении задания... очень мало ошибок было допущено при определении года вхождение Крыма в состав Российской Федерации", - говорится в материалах ФИПИ. Уточняется, что в задании необходимо было установить соответствие между событиями и годами. Школьники должны были связать вхождение Крыма в состав РФ с 2014 годом. В этом году участниками основного периода ЕГЭ по истории стали 88,2 тысячи человек. Средний тестовый балл участников основного периода ЕГЭ-2025 по истории - около 56, что сопоставимо с результатами экзамена прошлых лет. Минимальный балл не смогли преодолеть около 9% участников ЕГЭ, около 40% учащихся показали результат в диапазоне 61-100 баллов. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

2025

Новости

