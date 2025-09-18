https://1prime.ru/20250918/siluanov-862424248.html

Силуанов призвал плавно пройти период планового охлаждения экономики

экономика

рф

антон силуанов

МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Период планового охлаждения экономики РФ надо пройти плавно - не переборщить, но и не недоработать, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов. "Вы правильно говорите о том, что сейчас наша страна находится в таком времени - планового охлаждения экономики, и президент говорил, что нужно это очень тонко пройти, с тем чтобы не переохладить с одной стороны, а с другой стороны - с тем чтобы решить вопрос снижения инфляции, роста реальных доходов населения, с тем чтобы все задачи, которые реализуются через бюджет, были выполнены", - сказал он, выступая на Мосфинфоруме. "Вопрос как раз стимулирования или охлаждения экономики - это относится к финансовым властям в первую очередь, - бюджету и денежно-кредитной политике. Здесь главное с одной стороны не переборщить, но и не недоработать", - добавил он.

