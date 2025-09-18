https://1prime.ru/20250918/siluanov-862424573.html
Российский бюджет обеспечит все обязательства, заявил Силуанов
Российский бюджет обеспечит все обязательства, заявил Силуанов - 18.09.2025, ПРАЙМ
Российский бюджет обеспечит все обязательства, заявил Силуанов
Бюджет РФ обеспечит все обязательства перед гражданами и получателями бюджетных средств независимо от внешних обстоятельств, заявил министр финансов РФ Антон... | 18.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-18T10:53+0300
2025-09-18T10:53+0300
2025-09-18T10:53+0300
экономика
финансы
россия
рф
антон силуанов
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/08/861984086_0:13:1416:810_1920x0_80_0_0_d026557937d6b08f50c8edf9280c27ac.jpg
МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Бюджет РФ обеспечит все обязательства перед гражданами и получателями бюджетных средств независимо от внешних обстоятельств, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов на пленарной сессии Х Московского финансового форума (МФФ). "И когда мы говорили о параметрах бюджета, о том, какие принципы должны быть положены в основу политики в следующие три года, как раз из этого исходили, а именно: те ограничения, санкции, с которыми мы столкнулись, те торговые войны, которые, мы видим, сейчас идут, различные ценовые ситуации на внешних рынках абсолютно не были заметны для наших людей, для получателей бюджетных средств, пенсионеров, для семей с детьми и так далее. Все это должен обеспечить бюджет", - сказал Силуанов. На Московском финансовом форуме ежегодно обсуждаются актуальные вопросы финансово-экономической политики, долгосрочной стабильности финансовой системы России, а также вырабатываются эффективные решения для регулирования финансово-экономического блока правительства РФ.
https://1prime.ru/20250918/nabiullina-862421876.html
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/08/861984086_81:0:1392:983_1920x0_80_0_0_e47fac2ee1a451500f74daa9ccf49af5.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финансы, россия, рф, антон силуанов
Экономика, Финансы, РОССИЯ, РФ, Антон Силуанов
Российский бюджет обеспечит все обязательства, заявил Силуанов
Силуанов: бюджет РФ обеспечит все обязательства перед гражданами