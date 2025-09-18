Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Минфин планирует снизить отсечку по бюджетному правилу до 2030 года - 18.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250918/siluanov-862427673.html
Минфин планирует снизить отсечку по бюджетному правилу до 2030 года
Минфин планирует снизить отсечку по бюджетному правилу до 2030 года - 18.09.2025, ПРАЙМ
Минфин планирует снизить отсечку по бюджетному правилу до 2030 года
Минфин РФ будет снижать цену отсечения по бюджетному правилу ежегодно на 1 доллар, до 55 долларов за баррель к 2030 году, заявил министр финансов РФ Антон... | 18.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-18T11:39+0300
2025-09-18T11:39+0300
экономика
россия
рф
антон силуанов
минфин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/08/07/850728129_0:94:3189:1888_1920x0_80_0_0_2a4c3295add70492c042f5fa67e33aa4.jpg
МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Минфин РФ будет снижать цену отсечения по бюджетному правилу ежегодно на 1 доллар, до 55 долларов за баррель к 2030 году, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов на пленарной сессии Х Московского финансового форума. "При подготовке бюджета мы планируем снижать нашу бюджетную планку, которая является основой для формирования нефтегазовых доходов. Сегодня это 60 долларов за баррель, к 2030 году планируем до 55 долларов. Каждый год по доллару снижать зависимость бюджета от нефти и газа", - сказал Силуанов.
https://1prime.ru/20250917/minfin-862386402.html
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/08/07/850728129_75:0:2806:2048_1920x0_80_0_0_b7cfb33c5c8b4622c0f51a16815a7c5d.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, рф, антон силуанов, минфин
Экономика, РОССИЯ, РФ, Антон Силуанов, Минфин
11:39 18.09.2025
 
Минфин планирует снизить отсечку по бюджетному правилу до 2030 года

Силуанов: Минфин снизит цену отсечения по бюджетному правилу до $55 за баррель

© РИА Новости . Мария Девахина | Перейти в медиабанкМинфин РФ
Минфин РФ - ПРАЙМ, 1920, 18.09.2025
Минфин РФ. Архивное фото
© РИА Новости . Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Минфин РФ будет снижать цену отсечения по бюджетному правилу ежегодно на 1 доллар, до 55 долларов за баррель к 2030 году, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов на пленарной сессии Х Московского финансового форума.
"При подготовке бюджета мы планируем снижать нашу бюджетную планку, которая является основой для формирования нефтегазовых доходов. Сегодня это 60 долларов за баррель, к 2030 году планируем до 55 долларов. Каждый год по доллару снижать зависимость бюджета от нефти и газа", - сказал Силуанов.
Цифровой рубль - ПРАЙМ, 1920, 17.09.2025
Минфин сообщил об успешной выплате первой зарплаты в цифровых рублях
Вчера, 14:03
 
ЭкономикаРОССИЯРФАнтон СилуановМинфин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала