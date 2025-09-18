https://1prime.ru/20250918/siluanov-862427673.html

Минфин планирует снизить отсечку по бюджетному правилу до 2030 года

Минфин планирует снизить отсечку по бюджетному правилу до 2030 года - 18.09.2025, ПРАЙМ

Минфин планирует снизить отсечку по бюджетному правилу до 2030 года

Минфин РФ будет снижать цену отсечения по бюджетному правилу ежегодно на 1 доллар, до 55 долларов за баррель к 2030 году, заявил министр финансов РФ Антон... | 18.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-18T11:39+0300

2025-09-18T11:39+0300

2025-09-18T11:39+0300

экономика

россия

рф

антон силуанов

минфин

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/08/07/850728129_0:94:3189:1888_1920x0_80_0_0_2a4c3295add70492c042f5fa67e33aa4.jpg

МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Минфин РФ будет снижать цену отсечения по бюджетному правилу ежегодно на 1 доллар, до 55 долларов за баррель к 2030 году, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов на пленарной сессии Х Московского финансового форума. "При подготовке бюджета мы планируем снижать нашу бюджетную планку, которая является основой для формирования нефтегазовых доходов. Сегодня это 60 долларов за баррель, к 2030 году планируем до 55 долларов. Каждый год по доллару снижать зависимость бюджета от нефти и газа", - сказал Силуанов.

https://1prime.ru/20250917/minfin-862386402.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, рф, антон силуанов, минфин