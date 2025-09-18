https://1prime.ru/20250918/siluanov-862427673.html
Минфин планирует снизить отсечку по бюджетному правилу до 2030 года
Минфин планирует снизить отсечку по бюджетному правилу до 2030 года - 18.09.2025, ПРАЙМ
Минфин планирует снизить отсечку по бюджетному правилу до 2030 года
Минфин РФ будет снижать цену отсечения по бюджетному правилу ежегодно на 1 доллар, до 55 долларов за баррель к 2030 году, заявил министр финансов РФ Антон... | 18.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-18T11:39+0300
2025-09-18T11:39+0300
2025-09-18T11:39+0300
экономика
россия
рф
антон силуанов
минфин
МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Минфин РФ будет снижать цену отсечения по бюджетному правилу ежегодно на 1 доллар, до 55 долларов за баррель к 2030 году, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов на пленарной сессии Х Московского финансового форума. "При подготовке бюджета мы планируем снижать нашу бюджетную планку, которая является основой для формирования нефтегазовых доходов. Сегодня это 60 долларов за баррель, к 2030 году планируем до 55 долларов. Каждый год по доллару снижать зависимость бюджета от нефти и газа", - сказал Силуанов.
Минфин планирует снизить отсечку по бюджетному правилу до 2030 года
