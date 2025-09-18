Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия при подготовке бюджета должна противостоять вызовам, заявил Силуанов - 18.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250918/siluanov-862427815.html
Россия при подготовке бюджета должна противостоять вызовам, заявил Силуанов
Россия при подготовке бюджета должна противостоять вызовам, заявил Силуанов - 18.09.2025, ПРАЙМ
Россия при подготовке бюджета должна противостоять вызовам, заявил Силуанов
Минфин России понимает, что при подготовке бюджета страна должна иметь возможность противостоять в том числе возможным завтрашним вызовам, заявил министр... | 18.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-18T11:40+0300
2025-09-18T11:40+0300
экономика
рф
антон силуанов
минфин рф
россия
общество
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/03/849691694_0:79:2955:1741_1920x0_80_0_0_d7e0e23a097638599b6ee8457114a3dc.jpg
МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Минфин России понимает, что при подготовке бюджета страна должна иметь возможность противостоять в том числе возможным завтрашним вызовам, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов. "Мы прекрасно понимаем, что должны при подготовке бюджета сейчас на трехлетку всем этим вызовам, как мы говорим, противостоять, и быть менее зависимыми от любых наездов на нашу страну, в том числе и финансовых", - сказал он на пленарной сессии Х Московского финансового форума (МФФ).
https://1prime.ru/20250918/siluanov-862424248.html
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/03/849691694_112:0:2843:2048_1920x0_80_0_0_23e336949a5a2854482554a060b40ca1.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рф, антон силуанов, минфин рф, россия, общество
Экономика, РФ, Антон Силуанов, Минфин РФ, РОССИЯ, Общество
11:40 18.09.2025
 
Россия при подготовке бюджета должна противостоять вызовам, заявил Силуанов

Силуанов: РФ должна быть менее зависима от наездов на страну

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкМинистр финансов РФ Антон Силуанов
Министр финансов РФ Антон Силуанов - ПРАЙМ, 1920, 18.09.2025
Министр финансов РФ Антон Силуанов. Архивное фото
© РИА Новости . Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Минфин России понимает, что при подготовке бюджета страна должна иметь возможность противостоять в том числе возможным завтрашним вызовам, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.
"Мы прекрасно понимаем, что должны при подготовке бюджета сейчас на трехлетку всем этим вызовам, как мы говорим, противостоять, и быть менее зависимыми от любых наездов на нашу страну, в том числе и финансовых", - сказал он на пленарной сессии Х Московского финансового форума (МФФ).
Антон Силуанов - ПРАЙМ, 1920, 18.09.2025
Силуанов призвал плавно пройти период планового охлаждения экономики
10:49
 
ЭкономикаРФАнтон СилуановМинфин РФРОССИЯОбщество
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала