Россия при подготовке бюджета должна противостоять вызовам, заявил Силуанов

МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Минфин России понимает, что при подготовке бюджета страна должна иметь возможность противостоять в том числе возможным завтрашним вызовам, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов. "Мы прекрасно понимаем, что должны при подготовке бюджета сейчас на трехлетку всем этим вызовам, как мы говорим, противостоять, и быть менее зависимыми от любых наездов на нашу страну, в том числе и финансовых", - сказал он на пленарной сессии Х Московского финансового форума (МФФ).
