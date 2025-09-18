Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Силуанов выступил против приватизации компаний с хорошими дивидендами - 18.09.2025
Силуанов выступил против приватизации компаний с хорошими дивидендами
Силуанов выступил против приватизации компаний с хорошими дивидендами
2025-09-18T11:57+0300
2025-09-18T11:57+0300
экономика
бизнес
россия
антон силуанов
минфин
МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Глава Минфина России Антон Силуанов выступил против приватизации компаний, которое платят хорошие дивиденды: сейчас это будет себе в убыток. "У нас действительно, есть компании, которые платят хорошие дивиденды. Хорошие компании, эффективные компании, зрелые компании. И наверное, сейчас, когда рынок не самый высокий, это будет себе в убыток, поскольку мы за три года получим дивидендов столько же, за сколько сейчас могли бы продать эти компании", - сказал Силуанов в ходе пленарной сессии Мосфинфорума, отвечая на вопрос модератора о планах приватизации.
бизнес, россия, антон силуанов, минфин
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, Антон Силуанов, Минфин
11:57 18.09.2025
 
Силуанов выступил против приватизации компаний с хорошими дивидендами

МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Глава Минфина России Антон Силуанов выступил против приватизации компаний, которое платят хорошие дивиденды: сейчас это будет себе в убыток.
"У нас действительно, есть компании, которые платят хорошие дивиденды. Хорошие компании, эффективные компании, зрелые компании. И наверное, сейчас, когда рынок не самый высокий, это будет себе в убыток, поскольку мы за три года получим дивидендов столько же, за сколько сейчас могли бы продать эти компании", - сказал Силуанов в ходе пленарной сессии Мосфинфорума, отвечая на вопрос модератора о планах приватизации.
Российский бюджет должен быть мускулистым, заявил Силуанов
11:44
11:44
 
Экономика Бизнес РОССИЯ Антон Силуанов Минфин
 
 
