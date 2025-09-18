https://1prime.ru/20250918/siluanov-862429762.html
Силуанов выступил против приватизации компаний с хорошими дивидендами
Силуанов выступил против приватизации компаний с хорошими дивидендами
МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Глава Минфина России Антон Силуанов выступил против приватизации компаний, которое платят хорошие дивиденды: сейчас это будет себе в убыток. "У нас действительно, есть компании, которые платят хорошие дивиденды. Хорошие компании, эффективные компании, зрелые компании. И наверное, сейчас, когда рынок не самый высокий, это будет себе в убыток, поскольку мы за три года получим дивидендов столько же, за сколько сейчас могли бы продать эти компании", - сказал Силуанов в ходе пленарной сессии Мосфинфорума, отвечая на вопрос модератора о планах приватизации.
