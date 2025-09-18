Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Силуанов рассказал об интересе инвесторов к покупке "Домодедово" - 18.09.2025
Силуанов рассказал об интересе инвесторов к покупке "Домодедово"
Силуанов рассказал об интересе инвесторов к покупке "Домодедово" - 18.09.2025, ПРАЙМ
Силуанов рассказал об интересе инвесторов к покупке "Домодедово"
Интерес со стороны российских инвесторов по приобретению аэропорта "Домодедово" есть, заявил министр финансов Антон Силуанов. | 18.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-18T12:30+0300
2025-09-18T12:30+0300
экономика
бизнес
россия
антон силуанов
аэропорт домодедово
https://cdnn.1prime.ru/img/82743/16/827431600_0:0:3137:1765_1920x0_80_0_0_23d0c7ccd301f6923bf7dc21a2968150.jpg
МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Интерес со стороны российских инвесторов по приобретению аэропорта "Домодедово" есть, заявил министр финансов Антон Силуанов. "Предложения покажут, кто больше выставит свои предложения по покупке этого актива (аэропорта - ред.), тот, собственно, и приобретет. Такой интерес (к покупке - ред.) есть. По поводу иностранного капитала не знаю, но знаю, что есть интерес со стороны российских инвесторов", - сказал Силуанов в интервью телеканалу "Россия 24".
бизнес, россия, антон силуанов, аэропорт домодедово
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, Антон Силуанов, аэропорт Домодедово
12:30 18.09.2025
 
Силуанов рассказал об интересе инвесторов к покупке "Домодедово"

Силуанов: интерес инвесторов к покупке аэропорта Домодедово есть

© РИА Новости . Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкПассажиры перед терминалом в аэропорту "Домодедово"
Пассажиры перед терминалом в аэропорту "Домодедово". Архивное фото
МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Интерес со стороны российских инвесторов по приобретению аэропорта "Домодедово" есть, заявил министр финансов Антон Силуанов.
"Предложения покажут, кто больше выставит свои предложения по покупке этого актива (аэропорта - ред.), тот, собственно, и приобретет. Такой интерес (к покупке - ред.) есть. По поводу иностранного капитала не знаю, но знаю, что есть интерес со стороны российских инвесторов", - сказал Силуанов в интервью телеканалу "Россия 24".
Аэропорт «Домодедово» - ПРАЙМ, 1920, 01.09.2025
Минтранс работает над привлечением частных инвестиций в "Домодедово"
1 сентября, 15:15
 
Экономика Бизнес РОССИЯ Антон Силуанов аэропорт Домодедово
 
 
