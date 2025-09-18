https://1prime.ru/20250918/siluanov-862435765.html

Силуанов назвал цифровой рубль новым инструментом финансовой деятельности

Силуанов назвал цифровой рубль новым инструментом финансовой деятельности - 18.09.2025, ПРАЙМ

Силуанов назвал цифровой рубль новым инструментом финансовой деятельности

Цифровой рубль становится новым инструментом финансовой деятельности, его использование позволит не зависеть от банковской инфраструктуры, заявил глава Минфина... | 18.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-18T13:10+0300

2025-09-18T13:10+0300

2025-09-18T13:10+0300

экономика

финансы

рф

антон силуанов

анатолий аксаков

госдума

банк россия

технологии

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1e/860117949_0:160:3071:1887_1920x0_80_0_0_ea034aa3ebbec988b660bd5e1935a8a8.jpg

МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Цифровой рубль становится новым инструментом финансовой деятельности, его использование позволит не зависеть от банковской инфраструктуры, заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов. "Цифровой рубль это подспорье с точки зрения нового инструментария. У нас есть наличный рубль, безналичный рубль. Теперь будет еще одна сущность – цифровой рубль. Даст возможность не зависеть от банковской инфраструктуры", - сказал Силуанов в интервью телеканалу "Россия 24". Он добавил, что "мы сможем отслеживать прохождение цифрового рубля - особенно это важно для бюджетных расходов". "Мы в качестве эксперимента в этом году будем использовать цифровой рубль для финансирования наших бюджетных трат. Поэтому этот новый вид рубля будет развиваться. Я думаю, что за этим будущее", - добавил глава министерства. "Цифровой рубль развивается, цифровой рубль уже начал работать. Мы видим, что некоторые даже наши коллеги получают заработную плату в цифровых рублях - это здорово", - заключил Силуанов. В среду глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщил, что первым в России получил зарплату в цифровых рублях на свой цифровой кошелек на платформе Банка России.

https://1prime.ru/20250917/rubl-862389064.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, рф, антон силуанов, анатолий аксаков, госдума, банк россия, технологии