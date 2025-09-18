https://1prime.ru/20250918/siluanov-862435765.html
Силуанов назвал цифровой рубль новым инструментом финансовой деятельности
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1e/860117949_0:160:3071:1887_1920x0_80_0_0_ea034aa3ebbec988b660bd5e1935a8a8.jpg
МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Цифровой рубль становится новым инструментом финансовой деятельности, его использование позволит не зависеть от банковской инфраструктуры, заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов. "Цифровой рубль это подспорье с точки зрения нового инструментария. У нас есть наличный рубль, безналичный рубль. Теперь будет еще одна сущность – цифровой рубль. Даст возможность не зависеть от банковской инфраструктуры", - сказал Силуанов в интервью телеканалу "Россия 24". Он добавил, что "мы сможем отслеживать прохождение цифрового рубля - особенно это важно для бюджетных расходов". "Мы в качестве эксперимента в этом году будем использовать цифровой рубль для финансирования наших бюджетных трат. Поэтому этот новый вид рубля будет развиваться. Я думаю, что за этим будущее", - добавил глава министерства. "Цифровой рубль развивается, цифровой рубль уже начал работать. Мы видим, что некоторые даже наши коллеги получают заработную плату в цифровых рублях - это здорово", - заключил Силуанов. В среду глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщил, что первым в России получил зарплату в цифровых рублях на свой цифровой кошелек на платформе Банка России.
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1e/860117949_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_61f392f47e6e7af8bab1d16ec5232212.jpg
Стало известно, кто получил первую зарплату в цифровых рублях