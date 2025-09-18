Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Силуанов назвал цифровой рубль новым инструментом финансовой деятельности - 18.09.2025
Силуанов назвал цифровой рубль новым инструментом финансовой деятельности
2025-09-18T13:10+0300
2025-09-18T13:10+0300
экономика
финансы
рф
антон силуанов
анатолий аксаков
госдума
банк россия
технологии
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1e/860117949_0:160:3071:1887_1920x0_80_0_0_ea034aa3ebbec988b660bd5e1935a8a8.jpg
МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Цифровой рубль становится новым инструментом финансовой деятельности, его использование позволит не зависеть от банковской инфраструктуры, заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов. "Цифровой рубль это подспорье с точки зрения нового инструментария. У нас есть наличный рубль, безналичный рубль. Теперь будет еще одна сущность – цифровой рубль. Даст возможность не зависеть от банковской инфраструктуры", - сказал Силуанов в интервью телеканалу "Россия 24". Он добавил, что "мы сможем отслеживать прохождение цифрового рубля - особенно это важно для бюджетных расходов". "Мы в качестве эксперимента в этом году будем использовать цифровой рубль для финансирования наших бюджетных трат. Поэтому этот новый вид рубля будет развиваться. Я думаю, что за этим будущее", - добавил глава министерства. "Цифровой рубль развивается, цифровой рубль уже начал работать. Мы видим, что некоторые даже наши коллеги получают заработную плату в цифровых рублях - это здорово", - заключил Силуанов. В среду глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщил, что первым в России получил зарплату в цифровых рублях на свой цифровой кошелек на платформе Банка России.
финансы, рф, антон силуанов, анатолий аксаков, госдума, банк россия, технологии
Экономика, Финансы, РФ, Антон Силуанов, Анатолий Аксаков, Госдума, банк Россия, Технологии
13:10 18.09.2025
 
Силуанов назвал цифровой рубль новым инструментом финансовой деятельности

Силуанов: цифровой рубль станет независимым от банков подспорьем бюджета

Цифровой рубль
Цифровой рубль. Архивное фото
© РИА Новости . Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Цифровой рубль становится новым инструментом финансовой деятельности, его использование позволит не зависеть от банковской инфраструктуры, заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов.
"Цифровой рубль это подспорье с точки зрения нового инструментария. У нас есть наличный рубль, безналичный рубль. Теперь будет еще одна сущность – цифровой рубль. Даст возможность не зависеть от банковской инфраструктуры", - сказал Силуанов в интервью телеканалу "Россия 24".
Он добавил, что "мы сможем отслеживать прохождение цифрового рубля - особенно это важно для бюджетных расходов".
"Мы в качестве эксперимента в этом году будем использовать цифровой рубль для финансирования наших бюджетных трат. Поэтому этот новый вид рубля будет развиваться. Я думаю, что за этим будущее", - добавил глава министерства.
"Цифровой рубль развивается, цифровой рубль уже начал работать. Мы видим, что некоторые даже наши коллеги получают заработную плату в цифровых рублях - это здорово", - заключил Силуанов.
В среду глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщил, что первым в России получил зарплату в цифровых рублях на свой цифровой кошелек на платформе Банка России.
ЭкономикаФинансыРФАнтон СилуановАнатолий АксаковГосдумабанк РоссияТехнологии
 
 
