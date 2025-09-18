ЕК может отказаться от импорта российского СПГ до 2028 года, пишут СМИ

https://1prime.ru/20250918/smi-862460922.html
МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. ЕК обдумывает включить в новый пакет санкций против РФ положение о постепенном прекращении импорта российского сжиженного природного газа (СПГ) до конца 2027 года, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники.Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее сообщила, что провела "хороший разговор" с президентом США Дональдом Трампом об укреплении совместных усилий по "увеличению экономического давления" на Россию посредством дополнительных мер. Агентство Блумберг передавало, что Трамп в ходе разговора с фон дер Ляйен повторил, что предпочитает пошлины санкциям.Как отмечает агентство, многие страны ЕС не хотят вводить пошлины в отношении Индии и Китая, поэтому Еврокомиссия сосредоточилась на ограничении поставок СПГ из России."Еврокомиссия... рассматривает возможность включить положение в свой новый пакет санкций для того, чтобы отказаться от импорта всего российского СПГ до конца 2027 года, как изначально планировалось ЕС", - говорится в публикации.Согласно источникам, ЕС также обдумывает внести в план по реформированию энергорынка блока REPowerEU поправки об ускоренном прекращении импорта российского СПГ.Блумберг указывает на то, что включение положения об СПГ в пакет санкций требует единогласного решения стран-членов, а для внесения поправок в план необходимо квалифицированное большинство. При этом меры по прекращению поставок СПГ, закрепленные в REPowerEU, будут носить постоянный характер, а пункты санкционных пакетов прекратят действовать в случае снятия санкций с России.В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
