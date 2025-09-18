Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ЕК может отказаться от импорта российского СПГ до 2028 года, пишут СМИ - 18.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20250918/smi-862460922.html
ЕК может отказаться от импорта российского СПГ до 2028 года, пишут СМИ
ЕК может отказаться от импорта российского СПГ до 2028 года, пишут СМИ - 18.09.2025, ПРАЙМ
ЕК может отказаться от импорта российского СПГ до 2028 года, пишут СМИ
ЕК обдумывает включить в новый пакет санкций против РФ положение о постепенном прекращении импорта российского сжиженного природного газа (СПГ) до конца 2027... | 18.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-18T18:54+0300
2025-09-18T19:01+0300
энергетика
газ
рф
запад
москва
ек
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859601736_0:159:3076:1889_1920x0_80_0_0_78f1fea50ee50f484d3e688a8803fb32.jpg
МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. ЕК обдумывает включить в новый пакет санкций против РФ положение о постепенном прекращении импорта российского сжиженного природного газа (СПГ) до конца 2027 года, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники.Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее сообщила, что провела "хороший разговор" с президентом США Дональдом Трампом об укреплении совместных усилий по "увеличению экономического давления" на Россию посредством дополнительных мер. Агентство Блумберг передавало, что Трамп в ходе разговора с фон дер Ляйен повторил, что предпочитает пошлины санкциям.Как отмечает агентство, многие страны ЕС не хотят вводить пошлины в отношении Индии и Китая, поэтому Еврокомиссия сосредоточилась на ограничении поставок СПГ из России."Еврокомиссия... рассматривает возможность включить положение в свой новый пакет санкций для того, чтобы отказаться от импорта всего российского СПГ до конца 2027 года, как изначально планировалось ЕС", - говорится в публикации.Согласно источникам, ЕС также обдумывает внести в план по реформированию энергорынка блока REPowerEU поправки об ускоренном прекращении импорта российского СПГ.Блумберг указывает на то, что включение положения об СПГ в пакет санкций требует единогласного решения стран-членов, а для внесения поправок в план необходимо квалифицированное большинство. При этом меры по прекращению поставок СПГ, закрепленные в REPowerEU, будут носить постоянный характер, а пункты санкционных пакетов прекратят действовать в случае снятия санкций с России.В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
https://1prime.ru/20250915/spg-862297390.html
рф
запад
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859601736_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_0625835c99e827b89f5aef5d4d996f91.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
газ, рф, запад, москва, ек, ес
Энергетика, Газ, РФ, ЗАПАД, МОСКВА, ЕК, ЕС
18:54 18.09.2025 (обновлено: 19:01 18.09.2025)
 
ЕК может отказаться от импорта российского СПГ до 2028 года, пишут СМИ

Bloomberg: ЕК хочет прекратить импорт российского СПГ до конца 2027 года

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 18.09.2025
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. ЕК обдумывает включить в новый пакет санкций против РФ положение о постепенном прекращении импорта российского сжиженного природного газа (СПГ) до конца 2027 года, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее сообщила, что провела "хороший разговор" с президентом США Дональдом Трампом об укреплении совместных усилий по "увеличению экономического давления" на Россию посредством дополнительных мер. Агентство Блумберг передавало, что Трамп в ходе разговора с фон дер Ляйен повторил, что предпочитает пошлины санкциям.
Как отмечает агентство, многие страны ЕС не хотят вводить пошлины в отношении Индии и Китая, поэтому Еврокомиссия сосредоточилась на ограничении поставок СПГ из России.
"Еврокомиссия... рассматривает возможность включить положение в свой новый пакет санкций для того, чтобы отказаться от импорта всего российского СПГ до конца 2027 года, как изначально планировалось ЕС", - говорится в публикации.
Согласно источникам, ЕС также обдумывает внести в план по реформированию энергорынка блока REPowerEU поправки об ускоренном прекращении импорта российского СПГ.
Блумберг указывает на то, что включение положения об СПГ в пакет санкций требует единогласного решения стран-членов, а для внесения поправок в план необходимо квалифицированное большинство. При этом меры по прекращению поставок СПГ, закрепленные в REPowerEU, будут носить постоянный характер, а пункты санкционных пакетов прекратят действовать в случае снятия санкций с России.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Емкости для хранения сжиженного газа на территории Таманского терминала навалочных грузов - ПРАЙМ, 1920, 15.09.2025
Италия возобновила покупки СПГ у России после перерыва
15 сентября, 12:53
 
ЭнергетикаГазРФЗАПАДМОСКВАЕКЕС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала