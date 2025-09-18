https://1prime.ru/20250918/sobyanin-862425573.html

Москва не может не чувствовать высокой процентной ставки, заявил Собянин

Москва не может не чувствовать высокой процентной ставки, заявил Собянин - 18.09.2025, ПРАЙМ

Москва не может не чувствовать высокой процентной ставки, заявил Собянин

Экономика Москвы не может не чувствовать высокой процентной ставки, но рецессии нет, рост сохраняется, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. | 18.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-18T11:23+0300

2025-09-18T11:23+0300

2025-09-18T11:23+0300

экономика

москва

европа

рф

сергей собянин

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/04/845863117_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_571ed03f5bc25796dcbe4d90202fcb4f.jpg

МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Экономика Москвы не может не чувствовать высокой процентной ставки, но рецессии нет, рост сохраняется, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. "Московская экономика не может не чувствовать те параметры, которые коллеги мои задают, налоговых изъятий и процентной ставки. Мы же не на луне живем, поэтому, естественно, что это напрямую сказывается на инвестиционной активности в целом. Но я соглашусь, что о рецессии говорить не приходится. У нас сохраняется рост, пусть он меньше, чем в прошлом году, но это рост", - сказал Собянин в ходе пленарной сессии "Финансовая система: вызовы и задачи" в рамках Московского финансового форума. Мэр отметил, что на сегодняшний день в столице наблюдается рост по всем направлениям экономики: рост инвестиций, рост промышленного производства, даже небольшой рост в торговле. "Если посмотреть на Европу, то, я так понимаю, что политика нашего Центробанка в первую очередь ударяет по экономике европейских стран, потому что у них рецессия, а не у нас", - добавил Собянин. В 2025 году Московскому финансовому форуму исполняется 10 лет. Главная тема в этом году – "Финансовая система: вызовы и задачи". Традиционно в работе форума примут участие представители федеральной и региональной власти, бизнеса, общественных организаций и объединений, ведущие эксперты в сфере финансов и экономики. На Московском финансовом форуме ежегодно обсуждаются актуальные вопросы финансово-экономической политики, долгосрочной стабильности финансовой системы России, а также вырабатываются эффективные решения для регулирования финансово-экономического блока правительства РФ.

https://1prime.ru/20250918/mesto-862421361.html

москва

европа

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

москва, европа, рф, сергей собянин