Собянин и Набиуллина поспорили на сессии финансового форума

МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Мэр Москвы Сергей Собянин и глава Центробанка Эльвира Набиуллина на пленарной сессии Московского финансового форума поспорили о способах повышения производительности труда. Выступая на пленарной сессии, Собянин сравнил производительность труда в Германии и России, отметив, что высокий показатель связан с концентрацией населения. По словам мэра, без концентрации населения в крупных мегаполисах невозможно повысить производительность труда. "Сергей Семенович, вот мы Германию вспоминали. Вы думаете, что там в не мегаполисах производительность труда сильно ниже? У нас все-таки, мне кажется, стоит задача повышать производительность труда не только в крупных городах и мегаполисах, а с тем, чтобы у нас и в остальных городах была жизнь и повышалась производительность труда. Мне кажется, у нас там тоже резервы", - сказала Набиуллина. В свою очередь Собянин заявил, что производительность труда в целом регионе повысить нельзя. "Потому что региональная экономика на сегодня, любая, на 2/3 - это услуги. А чтобы услугу оказывать, нужны люди, потому что в магазине вы не можете производительность труда увеличить, если у вас нет притока людей", - ответил Собянин. "Да нет, там тоже возможна автоматизация. Посмотрите, в нашей финансовой сфере, возможно, и не будет кассира, а будет белый эквайринг, где человек просто придет и без кассира оплачивает свою продукцию - "платит лицом", то что называется. Поэтому, на мой взгляд, и в секторе услуг. Вы про социальный сектор сказали, что возможно повышение производительности труда, но точно так же возможно и в секторе услуг и в других", - сказала Набиуллина, указав на развитие таких направлений, как экономика впечатлений, дистанционная работа. "Я согласна с тем, что в мегаполисах есть большой потенциал роста производительности труда, но, мне кажется, нельзя списывать ни малые, ни средние города", - добавила глава Центробанка. "Вот в этом у нас и противоречие. Весь мир развивается таким образом, а мы говорим: "Мы будем развиваться по-своему". И у нас в маленьком селе будет производительность как Москве. Можно помечтать, будем продолжать мечтать", - подытожил Собянин.

