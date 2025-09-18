Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
2025-09-18T07:00+0300
2025-09-18T07:28+0300
СИРИУС, 18 сен - ПРАЙМ. Около трех тысяч заявок на получение пособия по беременности и родам направили в Соцфонд студентки на очном обучении с 1 сентября, сообщил в интервью РИА Новости председатель Социального фонда России Сергей Чирков. "К нам уже за две недели поступило порядка трех тысяч заявлений от девушек. Мы их рассматриваем, назначаем. Будем очень рады, если эта тема будет активно развиваться", - сказал Чирков. Он напомнил, что с 1 сентября Социальному фонду было поручено взять на себя новую функцию по выплате пособия по беременности и родам студенткам на очном обучении. Президент РФ Владимир Путин 23 июля подписал закон, согласно которому пособие для беременных для российских студенток с 1 сентября выросло до 100% регионального прожиточного минимума независимо от факта получения стипендии. Средний размер пособия составит 90 202 рубля. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.
07:00 18.09.2025 (обновлено: 07:28 18.09.2025)
 
Соцфонд получил три тысячи заявок на пособие по беременности от студенток

Студентки направили в Соцфонд около трех тысяч заявок на пособие по беременности и родам

СИРИУС, 18 сен - ПРАЙМ. Около трех тысяч заявок на получение пособия по беременности и родам направили в Соцфонд студентки на очном обучении с 1 сентября, сообщил в интервью РИА Новости председатель Социального фонда России Сергей Чирков.
"К нам уже за две недели поступило порядка трех тысяч заявлений от девушек. Мы их рассматриваем, назначаем. Будем очень рады, если эта тема будет активно развиваться", - сказал Чирков.
Он напомнил, что с 1 сентября Социальному фонду было поручено взять на себя новую функцию по выплате пособия по беременности и родам студенткам на очном обучении.
Президент РФ Владимир Путин 23 июля подписал закон, согласно которому пособие для беременных для российских студенток с 1 сентября выросло до 100% регионального прожиточного минимума независимо от факта получения стипендии. Средний размер пособия составит 90 202 рубля.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.
 
