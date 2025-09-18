Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Силуанов назвал союзников России - 18.09.2025
Силуанов назвал союзников России
Министр финансов РФ Антон Силуанов назвал армию, флот и устойчивые финансы союзниками России. | 18.09.2025
экономика
финансы
россия
рф
антон силуанов
МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Министр финансов РФ Антон Силуанов назвал армию, флот и устойчивые финансы союзниками России. "Я как-то говорил, что в России союзники армия и флот - и еще устойчивые финансы", - сказал Силуанов на пленарной сессии Х Московского финансового форума (МФФ). На Московском финансовом форуме ежегодно обсуждаются актуальные вопросы финансово-экономической политики, долгосрочной стабильности финансовой системы России, а также вырабатываются эффективные решения для регулирования финансово-экономического блока правительства РФ.
рф
финансы, россия, рф, антон силуанов
Экономика, Финансы, РОССИЯ, РФ, Антон Силуанов
11:47 18.09.2025
 
Силуанов назвал союзников России

Силуанов назвал армию, флот и устойчивые финансы союзниками России

МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Министр финансов РФ Антон Силуанов назвал армию, флот и устойчивые финансы союзниками России.
"Я как-то говорил, что в России союзники армия и флот - и еще устойчивые финансы", - сказал Силуанов на пленарной сессии Х Московского финансового форума (МФФ).
На Московском финансовом форуме ежегодно обсуждаются актуальные вопросы финансово-экономической политики, долгосрочной стабильности финансовой системы России, а также вырабатываются эффективные решения для регулирования финансово-экономического блока правительства РФ.
