Силуанов назвал союзников России

Министр финансов РФ Антон Силуанов назвал армию, флот и устойчивые финансы союзниками России. | 18.09.2025

МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Министр финансов РФ Антон Силуанов назвал армию, флот и устойчивые финансы союзниками России. "Я как-то говорил, что в России союзники армия и флот - и еще устойчивые финансы", - сказал Силуанов на пленарной сессии Х Московского финансового форума (МФФ). На Московском финансовом форуме ежегодно обсуждаются актуальные вопросы финансово-экономической политики, долгосрочной стабильности финансовой системы России, а также вырабатываются эффективные решения для регулирования финансово-экономического блока правительства РФ.

