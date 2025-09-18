https://1prime.ru/20250918/soyuzniki-862428749.html
Силуанов назвал союзников России
МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Министр финансов РФ Антон Силуанов назвал армию, флот и устойчивые финансы союзниками России. "Я как-то говорил, что в России союзники армия и флот - и еще устойчивые финансы", - сказал Силуанов на пленарной сессии Х Московского финансового форума (МФФ). На Московском финансовом форуме ежегодно обсуждаются актуальные вопросы финансово-экономической политики, долгосрочной стабильности финансовой системы России, а также вырабатываются эффективные решения для регулирования финансово-экономического блока правительства РФ.
