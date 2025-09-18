https://1prime.ru/20250918/spisanie-862436388.html

В Минфине рассказали о списании долгов регионов

В Минфине рассказали о списании долгов регионов - 18.09.2025, ПРАЙМ

В Минфине рассказали о списании долгов регионов

Минфин РФ ожидает до конца текущего года списания еще примерно 50 миллиардов рублей долгов регионов по бюджетным кредитам, заявил замминистра финансов Павел... | 18.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-18T13:17+0300

2025-09-18T13:17+0300

2025-09-18T13:17+0300

экономика

финансы

россия

рф

владимир путин

антон силуанов

минфин

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/08/07/850728129_0:94:3189:1888_1920x0_80_0_0_2a4c3295add70492c042f5fa67e33aa4.jpg

МОСКВА, 18 сен- ПРАЙМ. Минфин РФ ожидает до конца текущего года списания еще примерно 50 миллиардов рублей долгов регионов по бюджетным кредитам, заявил замминистра финансов Павел Кадочников на сессии юбилейного Московского финансового форума. "У нас 165 миллиардов уже списано. Мы до конца года ожидаем списания еще примерно 50. Это конкретная технологическая процедура. Мы сначала собираем с регионов намерения, и после этого при наличии фактической суммы достаточно оперативно и технологично это делаем", - рассказал он. Работа по заключению соглашений о списании долгов по бюджетным кредитам для регионов идет в рамках поручения президента РФ Владимира Путина. Российским регионам будет списано две трети задолженности по бюджетным кредитам. Министр финансов Антон Силуанов в апреле говорил, что долг регионов РФ в последнее время снизился до минимального уровня, а в следующие пять лет регионам будет списано более 1 триллиона рублей бюджетных кредитов, средства от этого пойдут на развитие инфраструктуры.

https://1prime.ru/20250917/minfin-862386402.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, россия, рф, владимир путин, антон силуанов, минфин