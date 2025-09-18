https://1prime.ru/20250918/spisanie-862436388.html
В Минфине рассказали о списании долгов регионов
В Минфине рассказали о списании долгов регионов
2025-09-18T13:17+0300
экономика
МОСКВА, 18 сен- ПРАЙМ. Минфин РФ ожидает до конца текущего года списания еще примерно 50 миллиардов рублей долгов регионов по бюджетным кредитам, заявил замминистра финансов Павел Кадочников на сессии юбилейного Московского финансового форума. "У нас 165 миллиардов уже списано. Мы до конца года ожидаем списания еще примерно 50. Это конкретная технологическая процедура. Мы сначала собираем с регионов намерения, и после этого при наличии фактической суммы достаточно оперативно и технологично это делаем", - рассказал он. Работа по заключению соглашений о списании долгов по бюджетным кредитам для регионов идет в рамках поручения президента РФ Владимира Путина. Российским регионам будет списано две трети задолженности по бюджетным кредитам. Министр финансов Антон Силуанов в апреле говорил, что долг регионов РФ в последнее время снизился до минимального уровня, а в следующие пять лет регионам будет списано более 1 триллиона рублей бюджетных кредитов, средства от этого пойдут на развитие инфраструктуры.
В Минфине рассказали о списании долгов регионов
