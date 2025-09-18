https://1prime.ru/20250918/sredstva-862447369.html
Правительство выделит трем регионам средства на медицинские объекты
МОСКВА, 18 сен – ПРАЙМ. Правительство России направит Карелии, Орловской и Омской областям дополнительное финансирование на модернизацию и создание новых объектов здравоохранения, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Правительство выделит Омской области дополнительное финансирование, средства поступят в рамках реализации национального проекта "Продолжительная и активная жизнь". Они позволят приобрести и установить модульные конструкции для фельдшерско-акушерских пунктов. Ряд из них был поврежден в ходе паводков. Новые ФАПы будут построены на возвышенностях, чтобы исключить возможность их подтопления", - сообщил Мишустин в ходе заседания кабмина в четверг. Он уточнил, что за счет этого финансирования также планируется оснастить эти медицинские организации необходимой техникой и медизделиями. Как уточнили в пресс-службе кабмина, новые ФАПы должны появиться в пострадавшем от весеннего паводка Усть-Ишимском муниципальном районе Омской области. "Ресурсы также будут направлены Орловской области на завершение строительства клинической больницы, - эта тема также обсуждалась ранее при посещении субъекта, - что должно ускорить сроки введения объекта в эксплуатацию до конца текущего года", - сообщил премьер. Кроме того, кабмин в рамках федерального проекта "Развитие инфраструктуры здравоохранения" предоставит финансирование Карелии на возведение нового онкологического диспансера, добавил он. "Важно, чтобы люди могли оперативно получать необходимую помощь ближе к дому, к месту проживания. И здесь попрошу профильные ведомства отслеживать, как ведется работа", - обратился Мишустин к членам кабмина.
