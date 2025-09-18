https://1prime.ru/20250918/srok-862432727.html

Застройщикам разрешили сдвигать сроки ввода жилья, заявил Хуснуллин

Российские власти в качестве антикризисной меры разрешили застройщикам немного сдвигать сроки ввода жилья, сообщил журналистам вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Российские власти в качестве антикризисной меры разрешили застройщикам немного сдвигать сроки ввода жилья, сообщил журналистам вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. По его словам, сейчас задержки по вводу имеются примерно у 20% застройщиков. "Но это не из-за того, что там технически что-то не готово. Сегодня система построена так, что чем меньше средств собирается на счетах эскроу, тем выше ставка. Поэтому мы действительно как антикризисную меру разрешили девелоперам сдвигать чуть вправо срок ввода для того, чтобы точно гарантированно достроить дома", - сказал он. Хуснуллин подчеркнул, что ситуация постоянно мониторится и сегодня говорить о значительных рисках не приходится.

