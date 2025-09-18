https://1prime.ru/20250918/ssha-862458536.html
В США пользователи сообщают о сбоях в работе Google
В США пользователи сообщают о сбоях в работе Google - 18.09.2025, ПРАЙМ
В США пользователи сообщают о сбоях в работе Google
Пользователи из США сообщают о сбоях в работе Google, следует из данных сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных... | 18.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-18T18:24+0300
2025-09-18T18:24+0300
2025-09-18T18:24+0300
происшествия
технологии
сша
канада
downdetector
youtube
https://cdnn.1prime.ru/img/82561/97/825619798_0:109:2501:1515_1920x0_80_0_0_3328e80a77a12543f4311ececf3c03dc.jpg
МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Пользователи из США сообщают о сбоях в работе Google, следует из данных сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах. По данным сайта, сбои начались около 17.13 мск. В США фиксируется около 5 500 сообщений о неполадках, также сбои наблюдаются в Канаде. Большинство пользователей жалуются на проблемы при входе в учетную запись, сбои в работе веб-сайта, а также поисковой системы Google. Также американские пользователи сообщают о неполадках в работе почтового сервиса Google Gmail, облачного сервиса Google Cloud. Google со своей поисковой системой входит в холдинговую компанию Alphabet. Alphabet также включает в себя Android и YouTube, Google Life Sciences, Calico, Sidewalk Labs, Nest, Google Ventures, Google Capital и Google X.
https://1prime.ru/20250918/sboy-862417071.html
сша
канада
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82561/97/825619798_168:0:2331:1622_1920x0_80_0_0_670d831f5f53a77e911d4c95a405b949.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, сша, канада, downdetector, youtube
Происшествия, Технологии, США, КАНАДА, Downdetector, YouTube
В США пользователи сообщают о сбоях в работе Google
Пользователи из США сообщили о сбоях в работе Google