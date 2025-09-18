https://1prime.ru/20250918/ssha-862458536.html

В США пользователи сообщают о сбоях в работе Google

2025-09-18T18:24+0300

МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Пользователи из США сообщают о сбоях в работе Google, следует из данных сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах. По данным сайта, сбои начались около 17.13 мск. В США фиксируется около 5 500 сообщений о неполадках, также сбои наблюдаются в Канаде. Большинство пользователей жалуются на проблемы при входе в учетную запись, сбои в работе веб-сайта, а также поисковой системы Google. Также американские пользователи сообщают о неполадках в работе почтового сервиса Google Gmail, облачного сервиса Google Cloud. Google со своей поисковой системой входит в холдинговую компанию Alphabet. Alphabet также включает в себя Android и YouTube, Google Life Sciences, Calico, Sidewalk Labs, Nest, Google Ventures, Google Capital и Google X.

