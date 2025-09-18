Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
США не отреагировали на предложение России восстановить авиасообщение - 18.09.2025, ПРАЙМ
США не отреагировали на предложение России восстановить авиасообщение
2025-09-18T21:21+0300
2025-09-18T21:21+0300
политика
бизнес
россия
вашингтон
москва
стамбул
мария захарова
мид рф
МОСКВА, 18 сен – ПРАЙМ. Американская сторона еще не отреагировала на предложение России восстановить прямое авиасообщение между странами, Москва рассчитывает на встречное движение Вашингтона в этом вопросе, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Еще 27 февраля в ходе двусторонних консультаций по устранению раздражителей в Стамбуле российская делегация акцентированно поставила вопрос об открытии неба перед американскими дипломатами. Нами также переданы в адрес авиационных властей США соответствующие документы с предложением алгоритмов снятия на взаимной основе авиаблокады. Содержательной реакции из Вашингтона пока не поступало. Рассчитываем на скорейшее встречное движение американцев для предметного обсуждения срока запуска прямых рейсов", - сказала она на брифинге для СМИ. Она также отметила, что возобновление рейсов было бы с воодушевлением воспринято деловыми кругами обеих стран. "Это могла бы быть демонстрация того, что американский бизнес перестанет терять ту прибыль, на которую мог бы рассчитывать. Сейчас отсутствие прямого сообщения говорит, что эти деньги проходят мимо американских бизнесменов в первую очередь. Окормляются совершенно другие авиаперевозчики, совершенно другие страны получают прибыль. При этом есть все возможности на этом зарабатывать чистые, не какие-то кровавые деньги", - подчеркнула Захарова.
бизнес, россия, вашингтон, москва, стамбул, мария захарова, мид рф
Политика, Бизнес, РОССИЯ, ВАШИНГТОН, МОСКВА, Стамбул, Мария Захарова, МИД РФ
© Unsplash/Yaroslav MuzychenkoФлаги США
Флаги США
Флаги США. Архивное фото
© Unsplash/Yaroslav Muzychenko
МОСКВА, 18 сен – ПРАЙМ. Американская сторона еще не отреагировала на предложение России восстановить прямое авиасообщение между странами, Москва рассчитывает на встречное движение Вашингтона в этом вопросе, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Еще 27 февраля в ходе двусторонних консультаций по устранению раздражителей в Стамбуле российская делегация акцентированно поставила вопрос об открытии неба перед американскими дипломатами. Нами также переданы в адрес авиационных властей США соответствующие документы с предложением алгоритмов снятия на взаимной основе авиаблокады. Содержательной реакции из Вашингтона пока не поступало. Рассчитываем на скорейшее встречное движение американцев для предметного обсуждения срока запуска прямых рейсов", - сказала она на брифинге для СМИ.
Она также отметила, что возобновление рейсов было бы с воодушевлением воспринято деловыми кругами обеих стран.
"Это могла бы быть демонстрация того, что американский бизнес перестанет терять ту прибыль, на которую мог бы рассчитывать. Сейчас отсутствие прямого сообщения говорит, что эти деньги проходят мимо американских бизнесменов в первую очередь. Окормляются совершенно другие авиаперевозчики, совершенно другие страны получают прибыль. При этом есть все возможности на этом зарабатывать чистые, не какие-то кровавые деньги", - подчеркнула Захарова.
Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 18.09.2025
Трамп заявил, что только США могут вводить пошлины против стран
20:20
 
Политика Бизнес РОССИЯ ВАШИНГТОН МОСКВА Стамбул Мария Захарова МИД РФ
 
 
