США не отреагировали на предложение России восстановить авиасообщение
МОСКВА, 18 сен – ПРАЙМ. Американская сторона еще не отреагировала на предложение России восстановить прямое авиасообщение между странами, Москва рассчитывает на встречное движение Вашингтона в этом вопросе, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Еще 27 февраля в ходе двусторонних консультаций по устранению раздражителей в Стамбуле российская делегация акцентированно поставила вопрос об открытии неба перед американскими дипломатами. Нами также переданы в адрес авиационных властей США соответствующие документы с предложением алгоритмов снятия на взаимной основе авиаблокады. Содержательной реакции из Вашингтона пока не поступало. Рассчитываем на скорейшее встречное движение американцев для предметного обсуждения срока запуска прямых рейсов", - сказала она на брифинге для СМИ.
Она также отметила, что возобновление рейсов было бы с воодушевлением воспринято деловыми кругами обеих стран.
"Это могла бы быть демонстрация того, что американский бизнес перестанет терять ту прибыль, на которую мог бы рассчитывать. Сейчас отсутствие прямого сообщения говорит, что эти деньги проходят мимо американских бизнесменов в первую очередь. Окормляются совершенно другие авиаперевозчики, совершенно другие страны получают прибыль. При этом есть все возможности на этом зарабатывать чистые, не какие-то кровавые деньги", - подчеркнула Захарова.