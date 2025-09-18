https://1prime.ru/20250918/ssha-862467859.html

США не отреагировали на предложение России восстановить авиасообщение

США не отреагировали на предложение России восстановить авиасообщение - 18.09.2025, ПРАЙМ

США не отреагировали на предложение России восстановить авиасообщение

Американская сторона еще не отреагировала на предложение России восстановить прямое авиасообщение между странами, Москва рассчитывает на встречное движение... | 18.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-18T21:21+0300

2025-09-18T21:21+0300

2025-09-18T21:21+0300

политика

бизнес

россия

вашингтон

москва

стамбул

мария захарова

мид рф

https://cdnn.1prime.ru/img/84149/36/841493624_0:0:2401:1350_1920x0_80_0_0_fff8c58005d8de15c88cc1aade8794d8.jpg

МОСКВА, 18 сен – ПРАЙМ. Американская сторона еще не отреагировала на предложение России восстановить прямое авиасообщение между странами, Москва рассчитывает на встречное движение Вашингтона в этом вопросе, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Еще 27 февраля в ходе двусторонних консультаций по устранению раздражителей в Стамбуле российская делегация акцентированно поставила вопрос об открытии неба перед американскими дипломатами. Нами также переданы в адрес авиационных властей США соответствующие документы с предложением алгоритмов снятия на взаимной основе авиаблокады. Содержательной реакции из Вашингтона пока не поступало. Рассчитываем на скорейшее встречное движение американцев для предметного обсуждения срока запуска прямых рейсов", - сказала она на брифинге для СМИ. Она также отметила, что возобновление рейсов было бы с воодушевлением воспринято деловыми кругами обеих стран. "Это могла бы быть демонстрация того, что американский бизнес перестанет терять ту прибыль, на которую мог бы рассчитывать. Сейчас отсутствие прямого сообщения говорит, что эти деньги проходят мимо американских бизнесменов в первую очередь. Окормляются совершенно другие авиаперевозчики, совершенно другие страны получают прибыль. При этом есть все возможности на этом зарабатывать чистые, не какие-то кровавые деньги", - подчеркнула Захарова.

https://1prime.ru/20250918/tramp-862466666.html

вашингтон

москва

стамбул

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, вашингтон, москва, стамбул, мария захарова, мид рф