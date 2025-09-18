ВТБ ждет прибыли, но риски сохраняются

МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. На торгах в среду Индекс МосБиржи прибавил 0,4%, показав рост до 2814,04 п. В сегменте государственного долга индекс RGBI показал незначительное снижение, на 0,08%, до 118,26 п.Минфин России провел аукционы по размещению ОФЗ, разместив ОФЗ-ПД 26230 в объеме 5,37 млрд руб. при спросе 21,31 млрд руб. со средневзвешенной доходностью 14,40% годовых, а также ОФЗ-ПД 26246 в объеме 38,97 млрд руб. при спросе 60,25 млрд рублей со средневзвешенной доходностью 14,50% годовых.Инфляционные ожидания населения в сентябре 2025 года снизились до 12,6% с 13,5% месяцем ранее, вместе с этим сократилась и наблюдаемая инфляция, с 16,1% в августе до 14,7% в сентябре. Годовая инфляция в России на 15 сентября замедлилась до 8,10% с 8,16% на 8 сентября. Цены на плодоовощную продукцию с 9 по 15 сентября в среднем снизились на 0,6% (после уменьшения на 2,0% в предыдущую неделю). А вот цены на бензин вновь повысились за неделю, на 0,5% (после роста на 0,6% неделей ранее). Банк России сохраняет прогноз по инфляции на текущий год на уровне 6-7%.Менеджмент банка ВТБ подтвердил прогноз по чистой прибыли на 2025 год на уровне 500 млрд руб., а к 2026 году ожидается рост прибыли до 650 млрд руб. при рентабельности капитала (ROE) выше 20%. Также менеджмент заявил, что банк планирует выплачивать крупные дивиденды на регулярной основе, что обусловлено несколькими факторами: восстановлением доходов от основного бизнеса, ожидаемым снижением потребности в капитале для органического роста активов (в связи с замедлением темпов роста кредитования в банковском секторе до умеренных 10%), а также необходимостью финансирования Объединенной судостроительной корпорации (ОСК), находящейся в управлении ВТБ. На эти цели будут направлены дивиденды от банка, в частности, государственная часть выплат. Предстоящая допэмиссия ВТБ в размере около 80 млрд руб. может увеличить норматив достаточности капитала группы на 0,4%, что является позитивным фактором, так как компания упирается именно в эти нормативы. Также ВТБ является бенефициаром смягчения денежно-кредитной политики, каждое снижение ключевой ставки на 1% увеличивает рентабельность капитала банка на 44 б. п. По итогам года картина вырисовывается достаточно позитивная, если банк сохранит темпы роста I полугодия, то цель по прибыли в размере 500 млрд руб. по итогам года выглядит вполне реалистичной. После допэмиссии ROE скорее всего снизится с текущих 20%, но не упадет ниже 17%. В долгосрочной перспективе два основных риска инвестирования в акции ВТБ — это качество корпоративного управления и невысокая достаточность капитала, что может привести к еще одной допэмиссии или отказу от выплаты дивидендов.Автор - Иван Ефанов, аналитик "Цифра брокер"
МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. На торгах в среду Индекс МосБиржи прибавил 0,4%, показав рост до 2814,04 п. В сегменте государственного долга индекс RGBI показал незначительное снижение, на 0,08%, до 118,26 п.
Минфин России провел аукционы по размещению ОФЗ, разместив ОФЗ-ПД 26230 в объеме 5,37 млрд руб. при спросе 21,31 млрд руб. со средневзвешенной доходностью 14,40% годовых, а также ОФЗ-ПД 26246 в объеме 38,97 млрд руб. при спросе 60,25 млрд рублей со средневзвешенной доходностью 14,50% годовых.
Инфляционные ожидания населения в сентябре 2025 года снизились до 12,6% с 13,5% месяцем ранее, вместе с этим сократилась и наблюдаемая инфляция, с 16,1% в августе до 14,7% в сентябре. Годовая инфляция в России на 15 сентября замедлилась до 8,10% с 8,16% на 8 сентября. Цены на плодоовощную продукцию с 9 по 15 сентября в среднем снизились на 0,6% (после уменьшения на 2,0% в предыдущую неделю). А вот цены на бензин вновь повысились за неделю, на 0,5% (после роста на 0,6% неделей ранее). Банк России сохраняет прогноз по инфляции на текущий год на уровне 6-7%.
Менеджмент банка ВТБ подтвердил прогноз по чистой прибыли на 2025 год на уровне 500 млрд руб., а к 2026 году ожидается рост прибыли до 650 млрд руб. при рентабельности капитала (ROE) выше 20%. Также менеджмент заявил, что банк планирует выплачивать крупные дивиденды на регулярной основе, что обусловлено несколькими факторами: восстановлением доходов от основного бизнеса, ожидаемым снижением потребности в капитале для органического роста активов (в связи с замедлением темпов роста кредитования в банковском секторе до умеренных 10%), а также необходимостью финансирования Объединенной судостроительной корпорации (ОСК), находящейся в управлении ВТБ. На эти цели будут направлены дивиденды от банка, в частности, государственная часть выплат.
Предстоящая допэмиссия ВТБ в размере около 80 млрд руб. может увеличить норматив достаточности капитала группы на 0,4%, что является позитивным фактором, так как компания упирается именно в эти нормативы. Также ВТБ является бенефициаром смягчения денежно-кредитной политики, каждое снижение ключевой ставки на 1% увеличивает рентабельность капитала банка на 44 б. п.
По итогам года картина вырисовывается достаточно позитивная, если банк сохранит темпы роста I полугодия, то цель по прибыли в размере 500 млрд руб. по итогам года выглядит вполне реалистичной. После допэмиссии ROE скорее всего снизится с текущих 20%, но не упадет ниже 17%.
В долгосрочной перспективе два основных риска инвестирования в акции ВТБ — это качество корпоративного управления и невысокая достаточность капитала, что может привести к еще одной допэмиссии или отказу от выплаты дивидендов.
Автор - Иван Ефанов, аналитик "Цифра брокер"
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.