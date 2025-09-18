https://1prime.ru/20250918/stavka-862339345.html

"Эту стену не пробить". В России продолжается депозитный бум

2025-09-18T05:05+0300

мнения аналитиков

ставка банка россии

финансы

МОСКВА, 18 сен – ПРАЙМ. В России в 2025 году продолжается "депозитный бум". По данным Банка России, объем средств населения на срочных вкладах в банках за январь-июль вырос на 7,7% и достиг 43,6 трлн рублей. Заметные темпы роста наблюдались и в последние месяцы, несмотря на значительное снижение депозитных ставок вслед за ключевой ставкой ЦБ.Главная причина такой динамики – все еще очень высокая по историческим меркам доходность по банковским вкладам, побуждающая людей продолжать придерживаться сберегательной модели поведения. Многие граждане по-прежнему предпочитают по возможности откладывать крупные покупки с тем, чтобы получить наибольшую выгоду от текущего периода высоких ставок по вкладам. Кроме того, значимую роль в приросте объема розничных депозитов играет капитализация процентов. Так, по оценке ВТБ, в 2024 году процентные доходы россиян по вкладам составили примерно 7 трлн рублей, а в этом году цифра может достичь 9 трлн рублей.Накопление рекордных сумм на депозитах в условиях высоких процентных ставок, вероятно, способствовало определенному ослаблению спроса на потребительские кредиты, так как людям становится выгоднее сберегать, а не брать взаймы. Однако я бы не переоценивал влияние данного фактора. По данным Агентства страхования вкладов (АСВ), большая часть вкладов в российских банках принадлежит весьма небольшому числу обеспеченных людей, которые вряд ли прибегают к потребительским кредитам. Гораздо большее влияние на динамику потребительского кредитования, на мой взгляд, оказывают очень высокая стоимость заимствования и ужесточение кредитных политик банков на фоне роста закредитованности населения и новых мер макропруденциального регулирования со стороны ЦБ.Банк России, как ожидается, продолжит смягчение монетарной политики в среднесрочной перспективе, в частности, к концу года ключевую ставку могут опустить в район 15-16% годовых. А вслед за ней будут и далее идти вниз депозитные ставки. Данный процесс, по-видимому, будет происходить довольно плавно. На таком фоне можно ожидать начала реализации отложенного потребительского спроса, а также определенного перетока денег из банковских вкладов в другие финансовые инструменты, например, в инструменты фондового рынка, валюты, недвижимость, золото и т.п. Однако какого-то сильного оттока я бы пока не ждал.Даже после заметного снижения депозитные ставки, по-видимому, еще долго будут ощутимо превышать по крайней мере официальную инфляцию. И учитывая также непростую ситуацию в экономике и повышенную неопределенность, я думаю, сберегательное поведение людей пока продолжит преобладать. При этом банковский вклад благодаря простоте и понятности для всех, своему фактически безрисковому статусу, а также дефициту других инструментов со схожим соотношением доходность/риск скорее всего будет в обозримом будущем оставаться наиболее подходящим вариантом сбережения средств для большинства россиян.С учетом фактической высокой динамики средств физических лиц в первом полугодии текущего года, а также ожидаемого значительного сезонного притока в конце года, Банк России повысил диапазон прироста средств физлиц в банках в 2025 г. до 11–15% (прежний прогноз 7–12%). Для сравнения – по данным Банка России, в 2024 году средства населения увеличились на 26,1% (за 2023 г +19,7%). То есть, на фоне снижения ключевой ставки с июня (с 21% до 17% в сентябре) и опережающего снижения ставок банков по депозитам прогнозируется более умеренный прирост средств населения на вклады; доля доходов, направляемая на сбережения, будет постепенно сокращаться. При этом может расти доля доходов, направляемая на потребление или инвестиции (в финансовые инструменты, недвижимость). Но пока, как отмечает регулятор, сберегательная активность остается высокой, несмотря на снижение депозитных ставок.Для Банка России важно, чтобы ставки по депозитам оставались привлекательными для вкладчиков по сравнению с уровнем ожидаемой инфляции. Это необходимо для того, чтобы избежать резкого перехода от сберегательной модели поведения домохозяйств к потребительской, при которой население стало бы массово снимать средства со вкладов и направлять их на текущее потребление. Иначе рост спроса вновь станет отрываться от возможностей экономики увеличивать предложение товаров и услуг, что привело бы к неизбежному ускорению инфляции. Поэтому ЦБ не стремится резко снижать ключевую ставку, сохраняя в том числе привлекательность ставок банков по депозитам.Автор - Игорь Додонов, аналитик ФГ "Финам"

Игорь Додонов

Игорь Додонов

Игорь Додонов

