Финансист назвала знаковый для россиян размер ключевой ставки

18.09.2025, ПРАЙМ

Финансист назвала знаковый для россиян размер ключевой ставки

Знаковый уровень ключевой ставки, при котором больше граждан задумается о переводе денег из банков в другие активы, находится на несколько процентных пунктов... | 18.09.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Знаковый уровень ключевой ставки, при котором больше граждан задумается о переводе денег из банков в другие активы, находится на несколько процентных пунктов ниже текущего уровня, рассказала агентству “Прайм” доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Татьяна Белянчикова.“Минус один процент на заседании в сентябре дал рынку устойчивый сигнал, что тренд на смягчение денежно-кредитной политики будет в ближайшее время продолжен. Это хорошая новость для граждан и организаций, нуждающихся в дополнительных денежных средствах – проще говоря, кредитах. И этот же факт заставляет домохозяйства и компании, имеющие временно свободные денежные средства, искать новые способы сохранить их и даже попытаться заработать”, - рассуждает она.Если говорить о том, какая ставка заставит россиян забрать деньги с вкладов и переложиться, например, в ценные бумаги, то нужно принимать во внимание, что подходы к такого рода заработку у различных групп населения могут сильно разниться. На подобные решения влияет не только общий уровень финансовой грамотности (некоторым категориям граждан вообще мало известны иные способы заработать на своих деньгах, кроме вкладов, либо они что-то слышали, но "не хотят разбираться"), но и разный уровень склонности к финансовому риску.Одно дело – вложиться в относительно знакомую иностранную валюту (для этого процентные ставки по рублям и тем же долларам должны сблизиться еще больше) или государственные облигации либо долговые обязательства крупных компаний с госучастием (купонный доход по которым сегодня высок, что, впрочем, не мешает его снижению за счет того, что на вторичном рынке при снижении ставки они начинают торговаться выше номинала). И совсем другое – вложение в криптовалюту или стартапы, где доходность может быть очень высокой за счет повышенного риска.“Видится, что по пути ухода из вкладов в облигации с низким риском активизируется уже при нынешней ключевой ставке в 17%, но переломным будет всё-таки более низкий уровень "ключа", - считает Белянчикова.Что касается других инструментов рынка ценных бумаг, прежде всего, рынка акций, то потребуется более существенное снижение рыночных ставок, поскольку частично операции на этом рынке фондируются, помимо собственных, еще и за счет заемных средств. А для этого стоимость таких заимствований должна упасть.Таким образом, несмотря на то, что (по данным недавних социологических исследований) определенная категория граждан уже рассталась со своими упавшими с начала года в доходности на 7-8 процентных пунктов вкладами и ушла в золото, бумаги и валюту, а другая категория просто диверсифицировала свои вложения, отказавшись лишь от части вкладов, ключевой ставке потребуется снижение еще на несколько процентных пунктов, чтобы этот процесс стал по-настоящему массовым, уверена финансист.В любом случае на рынке останется определенная часть граждан, которая не изменит привычному способу хранить деньги исключительно во вкладах. “Думается, что и банки будут использовать различные способы удержания вкладчиков, предлагая им альтернативные способы заработка, возможно, путем выпуска собственных долговых обязательств или внедряя дополнительные программы лояльности”, - заключила она.

