Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Нацбанк Молдавии снизил базовую ставку - 18.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250918/stavka-862436739.html
Нацбанк Молдавии снизил базовую ставку
Нацбанк Молдавии снизил базовую ставку - 18.09.2025, ПРАЙМ
Нацбанк Молдавии снизил базовую ставку
Национальный банк Молдавии (НБМ) принял решение снизить базовую ставку до 6% с 6,25% годовых, сообщила в четверг пресс-служба ведомства. | 18.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-18T13:20+0300
2025-09-18T13:20+0300
экономика
финансы
банки
молдавия
нацбанк
в мире
https://cdnn.1prime.ru/img/84100/77/841007712_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_d9ffc1d6260b9ff60c06eaefed57b859.jpg
КИШИНЕВ, 18 сен - ПРАЙМ. Национальный банк Молдавии (НБМ) принял решение снизить базовую ставку до 6% с 6,25% годовых, сообщила в четверг пресс-служба ведомства. НБМ в феврале повысил базовую ставку до 6,5% с 5,6% годовых, а затем в августе снизил ее до 6,25%. "Исполнительный комитет Национального банка Молдовы на своем заседании 18 сентября 2025 года единогласно принял следующее решение: базовая ставка, применяемая к основным краткосрочным операциям денежно-кредитной политики, установлена ​​на уровне 6,00 процентов годовых", - говорится в постановлении, опубликованном на сайте Нацбанка. Одновременно с этим ставки по кредитам овернайт уменьшаются с 8,25% годовых до 8%, а по депозитам - с 4,25% годовых до 4%. "Национальный банк Молдовы ставит своей целью сдерживать инфляционные ожидания, вернуть и удержать инфляцию в пределах ± 1,5 процентных пункта от среднесрочного целевого показателя инфляции в 5%", - говорится в заявлении Нацбанка. В НБМ отметили, что последние макроэкономические данные подтверждают прогноз Нацбанка о снижение инфляции с ее возвращением в целевой диапазон в декабре этого года.
https://1prime.ru/20250912/moldaviya-862194307.html
молдавия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84100/77/841007712_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_0f0ad271ab0dac70aaeb46d1735076ea.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, банки, молдавия, нацбанк, в мире
Экономика, Финансы, Банки, МОЛДАВИЯ, Нацбанк, В мире
13:20 18.09.2025
 
Нацбанк Молдавии снизил базовую ставку

Нацбанк Молдавии снизил базовую ставку до 6%

© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанкГорода мира. Кишинев
Города мира. Кишинев - ПРАЙМ, 1920, 18.09.2025
Города мира. Кишинев. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
КИШИНЕВ, 18 сен - ПРАЙМ. Национальный банк Молдавии (НБМ) принял решение снизить базовую ставку до 6% с 6,25% годовых, сообщила в четверг пресс-служба ведомства.
НБМ в феврале повысил базовую ставку до 6,5% с 5,6% годовых, а затем в августе снизил ее до 6,25%.
"Исполнительный комитет Национального банка Молдовы на своем заседании 18 сентября 2025 года единогласно принял следующее решение: базовая ставка, применяемая к основным краткосрочным операциям денежно-кредитной политики, установлена ​​на уровне 6,00 процентов годовых", - говорится в постановлении, опубликованном на сайте Нацбанка.
Одновременно с этим ставки по кредитам овернайт уменьшаются с 8,25% годовых до 8%, а по депозитам - с 4,25% годовых до 4%.
"Национальный банк Молдовы ставит своей целью сдерживать инфляционные ожидания, вернуть и удержать инфляцию в пределах ± 1,5 процентных пункта от среднесрочного целевого показателя инфляции в 5%", - говорится в заявлении Нацбанка.
В НБМ отметили, что последние макроэкономические данные подтверждают прогноз Нацбанка о снижение инфляции с ее возвращением в целевой диапазон в декабре этого года.
Игорь Додон
Додон призвал Молдавию брать пример с Грузии
12 сентября, 14:44
 
ЭкономикаФинансыБанкиМОЛДАВИЯНацбанкВ мире
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала