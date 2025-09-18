https://1prime.ru/20250918/stavka-862436739.html
Нацбанк Молдавии снизил базовую ставку
КИШИНЕВ, 18 сен - ПРАЙМ. Национальный банк Молдавии (НБМ) принял решение снизить базовую ставку до 6% с 6,25% годовых, сообщила в четверг пресс-служба ведомства. НБМ в феврале повысил базовую ставку до 6,5% с 5,6% годовых, а затем в августе снизил ее до 6,25%. "Исполнительный комитет Национального банка Молдовы на своем заседании 18 сентября 2025 года единогласно принял следующее решение: базовая ставка, применяемая к основным краткосрочным операциям денежно-кредитной политики, установлена на уровне 6,00 процентов годовых", - говорится в постановлении, опубликованном на сайте Нацбанка. Одновременно с этим ставки по кредитам овернайт уменьшаются с 8,25% годовых до 8%, а по депозитам - с 4,25% годовых до 4%. "Национальный банк Молдовы ставит своей целью сдерживать инфляционные ожидания, вернуть и удержать инфляцию в пределах ± 1,5 процентных пункта от среднесрочного целевого показателя инфляции в 5%", - говорится в заявлении Нацбанка. В НБМ отметили, что последние макроэкономические данные подтверждают прогноз Нацбанка о снижение инфляции с ее возвращением в целевой диапазон в декабре этого года.
