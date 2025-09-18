https://1prime.ru/20250918/sud-862437119.html

Семьи погибших в авиакатастрофе в Индии подали иск на Boeing

Семьи погибших в авиакатастрофе в Индии подали иск на Boeing - 18.09.2025, ПРАЙМ

Семьи погибших в авиакатастрофе в Индии подали иск на Boeing

Семьи четырех пассажиров, погибших 12 июня под индийским городом Ахмедабад в результате крушения самолета Boeing 787 Dreamliner авиакомпании Air India, подали... | 18.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-18T13:27+0300

2025-09-18T13:27+0300

2025-09-18T13:27+0300

происшествия

бизнес

сша

лондон

индия

boeing

air india

honeywell

boeing 787 dreamliner

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/17/861152321_0:0:3546:1995_1920x0_80_0_0_5cbe34ddc2586565d869a8011fb44bb0.jpg

МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Семьи четырех пассажиров, погибших 12 июня под индийским городом Ахмедабад в результате крушения самолета Boeing 787 Dreamliner авиакомпании Air India, подали иск в верховный суд штата Делавэр в США на Boeing и американского производителя переключателей подачи топлива Honeywell, требуя компенсацию, сообщило агентство Рейтер. Пассажирский самолет Boeing 787-8 Dreamliner авиакомпании Air India, выполнявший рейс AI171 из Ахмедабада в Лондон, разбился 12 июня в индийском штате Гуджарат вблизи аэропорта города вылета. По данным авиакомпании, на борту ее воздушного судна находились 242 человека, в том числе два пилота и десять бортпроводников. Один пассажир самолета выжил при крушении. Самолет упал на здание общежития медицинского колледжа Ахмедабада, где также погибли люди. По последним данным, общее число жертв авиакатастрофы, тела которых обнаружили спасатели, составляет 275. "В иске, поданном во вторник в Верховный суд Делавэра, Boeing и Honeywell, который производил переключатели, обвиняются в аварии, произошедшей через считанные секунды после взлёта рейса 171 из индийского города Ахмедабад в Лондон", - пишет Рейтер. Отмечается, что истцы требуют компенсацию за смерть четырех пассажиров, погибших в авиакатастрофе, хотя сумма компенсации не утоняется. Как следует из документа, истцы ссылаются на рекомендацию Федерального управления гражданской авиации США (FAA) от 2018 года к авиакомпаниям проверить переключатели подачи топлива на некоторых моделях Boeing, чтобы убедиться, что они не могут быть случайно сдвинуты. В иске утверждается, что переключатели расположены в таком месте в кабине, где их легче случайно нажать, что "фактически гарантировало, что обычная деятельность в кабине могла привести к непреднамеренному отключению подачи топлива". Однако эксперты по авиационной безопасности заявили Рейтер, что из-за их расположения и конструкции их нельзя случайно переключить. Агентство также отмечает, что этот иск, судя по всему, является первым поданным в США иском, связанным с крушением 12 июня. Ранее предварительный отчёт Бюро расследования авиационных происшествий Индии о трагедии 12 июня показал, что оба переключателя подачи топлива на Boeing 787 Dreamliner перешли из положения "Run" в положение "Cutoff" вскоре после взлёта. Согласно записям переговоров в кабине, один пилот спросил, почему была прекращена подача топлива; другой ответил, что он этого не делал. В отчёте бюро не уточняется, кто именно переключил переключатели, и не указывается виновный.

https://1prime.ru/20250615/indiya-858501179.html

сша

лондон

индия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, сша, лондон, индия, boeing, air india, honeywell, boeing 787 dreamliner