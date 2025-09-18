https://1prime.ru/20250918/sud-862464197.html

Суд продлил арест председателю правления банка "Снежинский"

ЧЕЛЯБИНСК, 18 сен – РИА Новости. Суд продлил меру пресечения в виде содержания под стражей председателю правления банка "Снежинский" в Челябинской области Федору Богданчикову, отправленному в СИЗО по делу о коммерческом подкупе, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона. Ранее источник в правоохранительных органах рассказывал РИА Новости, что председателя правления банка "Снежинский" Богданчикова задержали по подозрению в коммерческом подкупе. По данным силовых структур, он систематически получал деньги от своего банковского агента за беспрепятственное направление в "ДОМ.РФ" документов для получения по фиктивным сделкам бюджетных денежных средств по поддержке многодетных семей. Предварительная сумма коммерческого подкупа составляет не менее 19 миллионов рублей, отмечал источник. Суд 22 июля арестовал Богданчикова до 21 сентября. "Суд вчера продлил меру пресечения обвиняемому еще на 2 месяца", - сказал собеседник агентства, уточнив, что продлевал меру пресечения Басманный районный суд города Москвы. Ранее в прокуратуре региона подтвердили журналистам, что с 2021 года в течение трех лет фигурант получил от индивидуального предпринимателя 19 миллионов рублей за обеспечение сотрудничества по агентскому договору и обеспечение оперативного рассмотрения и одобрения заявок на выдачу ипотечных кредитов с реализацией мер господдержки.

