Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Суд взыскал со страховых компаний более 110 млн евро по иску "РИ-Инвест" - 18.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Обучение операторов FPV-дронов группировки Запад на Купянском направлении СВО - ПРАЙМ, 1920Происшествия
https://1prime.ru/20250918/sud-862468603.html
Суд взыскал со страховых компаний более 110 млн евро по иску "РИ-Инвест"
Суд взыскал со страховых компаний более 110 млн евро по иску "РИ-Инвест" - 18.09.2025, ПРАЙМ
Суд взыскал со страховых компаний более 110 млн евро по иску "РИ-Инвест"
Арбитражный суд Москвы по иску компании "РИ-Инвест" (ранее – "Русинвест"), владельца Тюменского нефтеперерабатывающего завода (прежнее название – Антипинский... | 18.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-18T21:30+0300
2025-09-18T21:30+0300
происшествия
бизнес
россия
финансы
москва
дмитрий мазуров
антипинский нпз
нпз
ингосстрах
https://cdnn.1prime.ru/img/84145/55/841455524_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_7d539fa52d36f6658e87eecf8d578aba.jpg
МОСКВА, 18 сен – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы по иску компании "РИ-Инвест" (ранее – "Русинвест"), владельца Тюменского нефтеперерабатывающего завода (прежнее название – Антипинский НПЗ), взыскал с трех крупных страховых компаний более 110 миллионов евро (около 10,9 миллиарда рублей по текущему курсу), передает корреспондент РИА Новости из зала арбитражного суда Москвы. Суд взыскал в пользу истца почти по 40 миллионов евро страхового возмещения с компаний "Сбербанк Страхование" и "Ингосстрах", с них же – по 4,2 миллиона евро процентов, а также с компании ВСК - около 20 миллионов евро возмещения и более 2,1 миллиона евро процентов. Спор связан с пожаром на одной из установок нефтеперерабатывающего завода в январе 2022 года. Сигнал о возгорании в МЧС поступил в 7.42 мск, в 10.40 мск оно было ликвидировано. Погибших и пострадавших при пожаре не было, эвакуация не проводилась, остальные комплексы завода продолжали работать в нормальном режиме, без ущерба для производственного процесса. Губернатор Тюменской области Александр Моор в ноябре 2022 года сообщил, что НПЗ запустил установку замедленного коксования, пострадавшую от пожара, и благодаря этому вернулся к доаварийным показателям отгрузки нефтепродуктов, восстановив полную линейку выпускаемой продукции. Представитель истца пояснил в суде, что страховщики полностью возместили имущественные убытки, а в иске были заявлены по договору в части страхования предпринимательских рисков – убытков от вынужденного простоя. Ответчики иск не признали, просили суд назначить экспертизу, но суд в четверг это ходатайство отклонил. Ранее стороны говорили, что обсуждают возможность мирного урегулирования спора, но к соглашению так и не пришли. Арбитражный суд Тюменской области в 2019 году признал Антипинский НПЗ, который раньше был основным активом группы "Новый поток" бизнесмена Дмитрия Мазурова, банкротом, однако завод продолжил свою работу. Имущественный комплекс НПЗ в рамках конкурсного производства в 2021 году был продан компании "Русинвест", предложившей на торгах за него около 111 миллиардов рублей.
https://1prime.ru/20250918/arest-862437500.html
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84145/55/841455524_134:0:2267:1600_1920x0_80_0_0_e18d10d810814eb44d1e3b91d3a59b11.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, финансы, москва, дмитрий мазуров, антипинский нпз, нпз, ингосстрах
Происшествия, Бизнес, РОССИЯ, Финансы, МОСКВА, Дмитрий Мазуров, Антипинский НПЗ, НПЗ, Ингосстрах
21:30 18.09.2025
 
Суд взыскал со страховых компаний более 110 млн евро по иску "РИ-Инвест"

Суд взыскал с трех страховых компаний более 110 млн рублей по иску «РИ-Инвеста»

© Unsplash/Sasun BughdaryanСудейский молоток
Судейский молоток
Судейский молоток. Архивное фото
© Unsplash/Sasun Bughdaryan
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 18 сен – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы по иску компании "РИ-Инвест" (ранее – "Русинвест"), владельца Тюменского нефтеперерабатывающего завода (прежнее название – Антипинский НПЗ), взыскал с трех крупных страховых компаний более 110 миллионов евро (около 10,9 миллиарда рублей по текущему курсу), передает корреспондент РИА Новости из зала арбитражного суда Москвы.
Суд взыскал в пользу истца почти по 40 миллионов евро страхового возмещения с компаний "Сбербанк Страхование" и "Ингосстрах", с них же – по 4,2 миллиона евро процентов, а также с компании ВСК - около 20 миллионов евро возмещения и более 2,1 миллиона евро процентов.
Спор связан с пожаром на одной из установок нефтеперерабатывающего завода в январе 2022 года. Сигнал о возгорании в МЧС поступил в 7.42 мск, в 10.40 мск оно было ликвидировано. Погибших и пострадавших при пожаре не было, эвакуация не проводилась, остальные комплексы завода продолжали работать в нормальном режиме, без ущерба для производственного процесса.
Губернатор Тюменской области Александр Моор в ноябре 2022 года сообщил, что НПЗ запустил установку замедленного коксования, пострадавшую от пожара, и благодаря этому вернулся к доаварийным показателям отгрузки нефтепродуктов, восстановив полную линейку выпускаемой продукции.
Представитель истца пояснил в суде, что страховщики полностью возместили имущественные убытки, а в иске были заявлены по договору в части страхования предпринимательских рисков – убытков от вынужденного простоя. Ответчики иск не признали, просили суд назначить экспертизу, но суд в четверг это ходатайство отклонил.
Ранее стороны говорили, что обсуждают возможность мирного урегулирования спора, но к соглашению так и не пришли.
Арбитражный суд Тюменской области в 2019 году признал Антипинский НПЗ, который раньше был основным активом группы "Новый поток" бизнесмена Дмитрия Мазурова, банкротом, однако завод продолжил свою работу. Имущественный комплекс НПЗ в рамках конкурсного производства в 2021 году был продан компании "Русинвест", предложившей на торгах за него около 111 миллиардов рублей.
Елена Блиновская в суде - ПРАЙМ, 1920, 18.09.2025
Суд арестовал имущество компаний Блиновской
13:33
 
ПроисшествияБизнесРОССИЯФинансыМОСКВАДмитрий МазуровАнтипинский НПЗНПЗИнгосстрах
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала