https://1prime.ru/20250918/sud-862468603.html

Суд взыскал со страховых компаний более 110 млн евро по иску "РИ-Инвест"

Суд взыскал со страховых компаний более 110 млн евро по иску "РИ-Инвест" - 18.09.2025, ПРАЙМ

Суд взыскал со страховых компаний более 110 млн евро по иску "РИ-Инвест"

Арбитражный суд Москвы по иску компании "РИ-Инвест" (ранее – "Русинвест"), владельца Тюменского нефтеперерабатывающего завода (прежнее название – Антипинский... | 18.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-18T21:30+0300

2025-09-18T21:30+0300

2025-09-18T21:30+0300

происшествия

бизнес

россия

финансы

москва

дмитрий мазуров

антипинский нпз

нпз

ингосстрах

https://cdnn.1prime.ru/img/84145/55/841455524_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_7d539fa52d36f6658e87eecf8d578aba.jpg

МОСКВА, 18 сен – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы по иску компании "РИ-Инвест" (ранее – "Русинвест"), владельца Тюменского нефтеперерабатывающего завода (прежнее название – Антипинский НПЗ), взыскал с трех крупных страховых компаний более 110 миллионов евро (около 10,9 миллиарда рублей по текущему курсу), передает корреспондент РИА Новости из зала арбитражного суда Москвы. Суд взыскал в пользу истца почти по 40 миллионов евро страхового возмещения с компаний "Сбербанк Страхование" и "Ингосстрах", с них же – по 4,2 миллиона евро процентов, а также с компании ВСК - около 20 миллионов евро возмещения и более 2,1 миллиона евро процентов. Спор связан с пожаром на одной из установок нефтеперерабатывающего завода в январе 2022 года. Сигнал о возгорании в МЧС поступил в 7.42 мск, в 10.40 мск оно было ликвидировано. Погибших и пострадавших при пожаре не было, эвакуация не проводилась, остальные комплексы завода продолжали работать в нормальном режиме, без ущерба для производственного процесса. Губернатор Тюменской области Александр Моор в ноябре 2022 года сообщил, что НПЗ запустил установку замедленного коксования, пострадавшую от пожара, и благодаря этому вернулся к доаварийным показателям отгрузки нефтепродуктов, восстановив полную линейку выпускаемой продукции. Представитель истца пояснил в суде, что страховщики полностью возместили имущественные убытки, а в иске были заявлены по договору в части страхования предпринимательских рисков – убытков от вынужденного простоя. Ответчики иск не признали, просили суд назначить экспертизу, но суд в четверг это ходатайство отклонил. Ранее стороны говорили, что обсуждают возможность мирного урегулирования спора, но к соглашению так и не пришли. Арбитражный суд Тюменской области в 2019 году признал Антипинский НПЗ, который раньше был основным активом группы "Новый поток" бизнесмена Дмитрия Мазурова, банкротом, однако завод продолжил свою работу. Имущественный комплекс НПЗ в рамках конкурсного производства в 2021 году был продан компании "Русинвест", предложившей на торгах за него около 111 миллиардов рублей.

https://1prime.ru/20250918/arest-862437500.html

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, финансы, москва, дмитрий мазуров, антипинский нпз, нпз, ингосстрах