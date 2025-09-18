https://1prime.ru/20250918/sukhogruz-862426263.html
В Турции сухогруз, шедший на Украину, сел на мель
СТАМБУЛ, 18 сен - ПРАЙМ. Сухогруз под флагом Танзании, шедший в украинский порт Черноморск, сел на мель у берегов турецкой провинции Коджаэли, идет операция по спасению экипажа, сообщил в четверг телеканал AHaber. "81-метровый сухогруз RAPID под флагом Танзании, шедший в порт Черноморск, ударился о скалы и сел на мель у берегов района Кандыра провинции Коджаэли на Черном море", - передает канал. Причина ЧП пока не установлена. Телеканал опубликовал трансляцию операции по спасению экипажа с верхней палубы судна с помощью вертолета. Береговая охрана прибыла на место происшествия.
