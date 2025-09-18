Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Турции сухогруз, шедший на Украину, сел на мель - 18.09.2025
В Турции сухогруз, шедший на Украину, сел на мель
В Турции сухогруз, шедший на Украину, сел на мель - 18.09.2025, ПРАЙМ
В Турции сухогруз, шедший на Украину, сел на мель
Сухогруз под флагом Танзании, шедший в украинский порт Черноморск, сел на мель у берегов турецкой провинции Коджаэли, идет операция по спасению экипажа, сообщил | 18.09.2025, ПРАЙМ
СТАМБУЛ, 18 сен - ПРАЙМ. Сухогруз под флагом Танзании, шедший в украинский порт Черноморск, сел на мель у берегов турецкой провинции Коджаэли, идет операция по спасению экипажа, сообщил в четверг телеканал AHaber. "81-метровый сухогруз RAPID под флагом Танзании, шедший в порт Черноморск, ударился о скалы и сел на мель у берегов района Кандыра провинции Коджаэли на Черном море", - передает канал. Причина ЧП пока не установлена. Телеканал опубликовал трансляцию операции по спасению экипажа с верхней палубы судна с помощью вертолета. Береговая охрана прибыла на место происшествия.
11:27 18.09.2025
 
В Турции сухогруз, шедший на Украину, сел на мель

Шедший на Украину Сухогруз RAPID сел на мель у берегов Турции

СТАМБУЛ, 18 сен - ПРАЙМ. Сухогруз под флагом Танзании, шедший в украинский порт Черноморск, сел на мель у берегов турецкой провинции Коджаэли, идет операция по спасению экипажа, сообщил в четверг телеканал AHaber.
"81-метровый сухогруз RAPID под флагом Танзании, шедший в порт Черноморск, ударился о скалы и сел на мель у берегов района Кандыра провинции Коджаэли на Черном море", - передает канал.
Причина ЧП пока не установлена.
Телеканал опубликовал трансляцию операции по спасению экипажа с верхней палубы судна с помощью вертолета. Береговая охрана прибыла на место происшествия.
