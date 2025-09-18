https://1prime.ru/20250918/tailand-862470058.html

Томихин отметил активность российско-таиландского Делового совета

БАНГКОК, 18 сен – ПРАЙМ. Посол России в Таиланде Евгений Томихин отметил в интервью РИА Новости активность российско-таиландского Делового совета, организовавшего бизнес-диалоги двух стран в рамках ПМЭФ и ВЭФ в 2025 году. "Хочу отметить активную роль российско-таиландского Делового совета, который возглавляет Иван Иванович Демченко (председатель правления ООО "Новосталь-М" - ред.), потому что во многом благодаря его активному подходу уже второй форум подряд – в первый раз это было на Петербургском международном экономическом форуме этого года, и во второй раз во Владивостоке – в программе появилась тематическая сессия "Бизнес-диалог Россия – Таиланд", и этот диалог оказался очень полезным", - сказал глава российской дипмиссии в Таиланде, участвовавший в работе ВЭФ во Владивостоке, отвечая на вопрос агентства о наиболее важном результате форума с точки зрения двусторонних российско-таиландских торгово-экономических отношений. Посол подчеркнул, что на сессиях двусторонних бизнес-диалогов обсуждались конкретные вопросы торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества. "Разговор на сессиях бизнес-диалогов шел субстантивный, конкретный и предметный, в том числе по таким темам, как цифровизация, цифровая экономика, креативная индустрия и такие практические отрасли взаимодействия, как энергетика, сельское хозяйство, различные направления сотрудничества в сфере промышленности", - сказал Томихин. Российско-таиландский деловой совет был создан 11 октября 2006 года. Основная миссия Совета – способствовать развитию бизнеса и инвестиций, укреплять деловые контакты и расширять сотрудничество между Россией и Таиландом. Совет объединяет более 60 компаний, представляющих ключевые отрасли: металлургию, энергетику, машиностроение, транспорт и логистику, строительство, финансы, химическую промышленность, производство товаров широкого потребления, IT, инновации и другие.

