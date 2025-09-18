Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин рассказал, на что направлено снижение темпов роста ВВП - 18.09.2025
Путин рассказал, на что направлено снижение темпов роста ВВП
Снижение темпов роста ВВП является целенаправленным действием для обеспечения макроэкономической стабильности, сообщил президент России Владимир Путин.
НОВО-ОГАРЕВО, 18 сен - ПРАЙМ. Снижение темпов роста ВВП является целенаправленным действием для обеспечения макроэкономической стабильности, сообщил президент России Владимир Путин. В четверг президент встретился с руководителями парламентских фракций. "Что касается сползания с четырех лишним процентов роста ВВП, это не сползание. Это целенаправленное действие, это снижение темпов роста в обмен на подавление инфляции и сохранение макроэкономической стабильности", - сказал Путин на встрече.
Путин рассказал, на что направлено снижение темпов роста ВВП

НОВО-ОГАРЕВО, 18 сен - ПРАЙМ. Снижение темпов роста ВВП является целенаправленным действием для обеспечения макроэкономической стабильности, сообщил президент России Владимир Путин.
В четверг президент встретился с руководителями парламентских фракций.
"Что касается сползания с четырех лишним процентов роста ВВП, это не сползание. Это целенаправленное действие, это снижение темпов роста в обмен на подавление инфляции и сохранение макроэкономической стабильности", - сказал Путин на встрече.
Путин призвал не допустить переохлаждения экономики
Чаты
Заголовок открываемого материала