https://1prime.ru/20250918/temp-862450587.html

Путин рассказал, на что направлено снижение темпов роста ВВП

Путин рассказал, на что направлено снижение темпов роста ВВП - 18.09.2025, ПРАЙМ

Путин рассказал, на что направлено снижение темпов роста ВВП

Снижение темпов роста ВВП является целенаправленным действием для обеспечения макроэкономической стабильности, сообщил президент России Владимир Путин. | 18.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-18T16:23+0300

2025-09-18T16:23+0300

2025-09-18T16:23+0300

экономика

россия

владимир путин

https://cdnn.1prime.ru/img/83424/16/834241610_0:0:2895:1629_1920x0_80_0_0_66f6bc99035d7bd064e6b49af4e97eda.jpg

НОВО-ОГАРЕВО, 18 сен - ПРАЙМ. Снижение темпов роста ВВП является целенаправленным действием для обеспечения макроэкономической стабильности, сообщил президент России Владимир Путин. В четверг президент встретился с руководителями парламентских фракций. "Что касается сползания с четырех лишним процентов роста ВВП, это не сползание. Это целенаправленное действие, это снижение темпов роста в обмен на подавление инфляции и сохранение макроэкономической стабильности", - сказал Путин на встрече.

https://1prime.ru/20250918/putin-862450443.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, владимир путин