Путин рассказал, на что направлено снижение темпов роста ВВП
2025-09-18T16:23+0300
экономика
россия
владимир путин
НОВО-ОГАРЕВО, 18 сен - ПРАЙМ. Снижение темпов роста ВВП является целенаправленным действием для обеспечения макроэкономической стабильности, сообщил президент России Владимир Путин. В четверг президент встретился с руководителями парламентских фракций. "Что касается сползания с четырех лишним процентов роста ВВП, это не сползание. Это целенаправленное действие, это снижение темпов роста в обмен на подавление инфляции и сохранение макроэкономической стабильности", - сказал Путин на встрече.
Новости
ru-RU
