Стоимость дизельного топлива на бирже растет седьмую сессию подряд

МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Стоимость летнего дизельного топлива на Петербургской бирже растет в течение семи торговых сессий подряд: за четверг дизтопливо подорожало по территориальному индексу Европейской части России на 1,27% - до 69 595 рублей за тонну, следует из материалов торгов. Также по итогам торговой сессии подорожал бензин Аи-95 - на 0,24%, до 79 257 рублей за тонну. При этом цена на Аи-92 отступила от максимумов, за день снизилась на 0,06% - до 73 164 рублей за тонну. Мазут вырос в цене на 1,82% - до 24 543 рублей за тонну. В то же время сжиженные углеводородные газы (СУГи) подешевели на 0,18% - до 19 583 рублей за тонну, авиакеросин - на 0,22%, до 72 953 рублей за тонну. Минэнерго РФ считает, что для сохранения стабильной ситуации на топливном рынке России необходимо увеличить поставки дизельного топлива в страну, в том числе за счет перераспределения части экспортных объемов, сообщили в четверг РИА Новости в министерстве. Также Петербургская биржа с 8 сентября ужесточила требования к заявкам на покупку бензина, сообщал РИА Новости источник в отрасли. Так, предельные границы колебания цены Аи-92 и Аи-95 с поставкой железнодорожным транспортом составляют +0,01% или -20% от текущей цены. Введен режим накопления заявок покупателей и режим аукциона открытия: от одного участника торгов по одному биржевому инструменту для бензина допустима подача только одной заявки на покупку лота. Также действует двусторонний встречный аукцион: по одному инструменту от одного участника торгов допустима подача до 15 заявок на покупку в объеме до трех лотов в каждой заявке. В Минэнерго РФ объяснили агентству, что правила вводятся на время. Мера нацелена на охлаждение завышенного спроса в оптовом сегменте.

