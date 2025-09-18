Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Трамп заявил, что Путин "подвел его" в вопросе урегулирования на Украине - 18.09.2025, ПРАЙМ
Трамп заявил, что Путин "подвел его" в вопросе урегулирования на Украине
Трамп заявил, что Путин "подвел его" в вопросе урегулирования на Украине - 18.09.2025, ПРАЙМ
Трамп заявил, что Путин "подвел его" в вопросе урегулирования на Украине
Президент США Дональд Трамп заявил, что российский лидер Владимир Путин "подвел его" в вопросе урегулирования конфликта на Украине. | 18.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-18T17:50+0300
2025-09-18T17:50+0300
россия
украина
сша
дональд трамп
владимир путин
в мире
https://cdnn.1prime.ru/img/82903/48/829034810_0:159:3077:1890_1920x0_80_0_0_de0822a3a2d18eeb528bf3af0a732230.jpg
ЛОНДОН, 18 сен – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что российский лидер Владимир Путин "подвел его" в вопросе урегулирования конфликта на Украине. "Путин меня подвёл. Действительно подвёл", - сказал Трамп журналистам. В начале сентября президент РФ заявлял, что договориться о приемлемом варианте прекращения конфликта на Украине возможно. Он также отмечал, то все попытки России решить украинский вопрос мирно были пущены под откос. При этом, по словам президента РФ, если договоренности по долгосрочному миру на Украине будут достигнуты, Россия будет исполнять их в полном объеме.
украина
сша
россия, украина, сша, дональд трамп, владимир путин, в мире
РОССИЯ, УКРАИНА, США, Дональд Трамп, Владимир Путин, В мире
17:50 18.09.2025
 
Трамп заявил, что Путин "подвел его" в вопросе урегулирования на Украине

Трамп заявил, что Путин подвел его в вопросе урегулирования конфликта на Украине

Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 18.09.2025
Президент США Дональд Трамп . Архивное фото
ЛОНДОН, 18 сен – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что российский лидер Владимир Путин "подвел его" в вопросе урегулирования конфликта на Украине.
"Путин меня подвёл. Действительно подвёл", - сказал Трамп журналистам.
В начале сентября президент РФ заявлял, что договориться о приемлемом варианте прекращения конфликта на Украине возможно. Он также отмечал, то все попытки России решить украинский вопрос мирно были пущены под откос. При этом, по словам президента РФ, если договоренности по долгосрочному миру на Украине будут достигнуты, Россия будет исполнять их в полном объеме.
РОССИЯУКРАИНАСШАДональд ТрампВладимир ПутинВ мире
 
 
