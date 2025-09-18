https://1prime.ru/20250918/tramp-862455998.html
Трамп заявил, что Путин "подвел его" в вопросе урегулирования на Украине
Трамп заявил, что Путин "подвел его" в вопросе урегулирования на Украине - 18.09.2025, ПРАЙМ
Трамп заявил, что Путин "подвел его" в вопросе урегулирования на Украине
Президент США Дональд Трамп заявил, что российский лидер Владимир Путин "подвел его" в вопросе урегулирования конфликта на Украине. | 18.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-18T17:50+0300
2025-09-18T17:50+0300
2025-09-18T17:50+0300
россия
украина
сша
дональд трамп
владимир путин
в мире
https://cdnn.1prime.ru/img/82903/48/829034810_0:159:3077:1890_1920x0_80_0_0_de0822a3a2d18eeb528bf3af0a732230.jpg
ЛОНДОН, 18 сен – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что российский лидер Владимир Путин "подвел его" в вопросе урегулирования конфликта на Украине. "Путин меня подвёл. Действительно подвёл", - сказал Трамп журналистам. В начале сентября президент РФ заявлял, что договориться о приемлемом варианте прекращения конфликта на Украине возможно. Он также отмечал, то все попытки России решить украинский вопрос мирно были пущены под откос. При этом, по словам президента РФ, если договоренности по долгосрочному миру на Украине будут достигнуты, Россия будет исполнять их в полном объеме.
https://1prime.ru/20250918/lavrov-862447988.html
украина
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82903/48/829034810_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_622d2f9127f62b851691c1314f8ef371.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, сша, дональд трамп, владимир путин, в мире
РОССИЯ, УКРАИНА, США, Дональд Трамп, Владимир Путин, В мире
Трамп заявил, что Путин "подвел его" в вопросе урегулирования на Украине
Трамп заявил, что Путин подвел его в вопросе урегулирования конфликта на Украине