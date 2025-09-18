Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Трамп заявил, что только США могут вводить пошлины против стран - 18.09.2025
Трамп заявил, что только США могут вводить пошлины против стран
2025-09-18T20:20+0300
2025-09-18T20:20+0300
политика
мировая экономика
сша
великобритания
дональд трамп
кир стармер
карл iii
ЛОНДОН, 18 сен - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что только США могут вводить тарифные ограничения. "Мы получаем триллионы долларов за счёт пошлин, они оказывают крайне благотворное влияние на экономику нашей страны… К слову, мы единственные, кто может вводить пошлины, другие не могут. В нашем случае пошлины работают, поскольку людям просто некуда деваться", - заявил Трамп на встрече с представителями деловых кругов, где он присутствовал вместе с премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Американский президент с 16 сентября находится в Великобритании с визитом, 17 сентября он был принят Карлом III в Виндзорском замке.
мировая экономика, сша, великобритания, дональд трамп, кир стармер, карл iii
Политика, Мировая экономика, США, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, Дональд Трамп, Кир Стармер, Карл III
20:20 18.09.2025
 
Трамп заявил, что только США могут вводить пошлины против стран

Трамп: только США могут вводить тарифные ограничения

Дональд Трамп
Дональд Трамп. Архивное фото
ЛОНДОН, 18 сен - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что только США могут вводить тарифные ограничения.
"Мы получаем триллионы долларов за счёт пошлин, они оказывают крайне благотворное влияние на экономику нашей страны… К слову, мы единственные, кто может вводить пошлины, другие не могут. В нашем случае пошлины работают, поскольку людям просто некуда деваться", - заявил Трамп на встрече с представителями деловых кругов, где он присутствовал вместе с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.
Американский президент с 16 сентября находится в Великобритании с визитом, 17 сентября он был принят Карлом III в Виндзорском замке.
Трамп заявил, что предпочитает пошлины санкциям, пишет Bloomberg
