https://1prime.ru/20250918/tramp-862466666.html
Трамп заявил, что только США могут вводить пошлины против стран
Трамп заявил, что только США могут вводить пошлины против стран - 18.09.2025, ПРАЙМ
Трамп заявил, что только США могут вводить пошлины против стран
Президент США Дональд Трамп заявил, что только США могут вводить тарифные ограничения. | 18.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-18T20:20+0300
2025-09-18T20:20+0300
2025-09-18T20:20+0300
политика
мировая экономика
сша
великобритания
дональд трамп
кир стармер
карл iii
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/09/860494592_0:128:1051:719_1920x0_80_0_0_f93793c215a5e27ea11c14d9dc77a324.jpg
ЛОНДОН, 18 сен - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что только США могут вводить тарифные ограничения. "Мы получаем триллионы долларов за счёт пошлин, они оказывают крайне благотворное влияние на экономику нашей страны… К слову, мы единственные, кто может вводить пошлины, другие не могут. В нашем случае пошлины работают, поскольку людям просто некуда деваться", - заявил Трамп на встрече с представителями деловых кругов, где он присутствовал вместе с премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Американский президент с 16 сентября находится в Великобритании с визитом, 17 сентября он был принят Карлом III в Виндзорском замке.
https://1prime.ru/20250918/bloomberg-862436919.html
сша
великобритания
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/09/860494592_0:101:1051:889_1920x0_80_0_0_b1597097e81ec97e3180f5e88a22cfba.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, сша, великобритания, дональд трамп, кир стармер, карл iii
Политика, Мировая экономика, США, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, Дональд Трамп, Кир Стармер, Карл III
Трамп заявил, что только США могут вводить пошлины против стран
Трамп: только США могут вводить тарифные ограничения