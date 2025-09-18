Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Фон дер Ляйен рассказала, что спасет ЕС от высоких цен на энергию - 18.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250918/tseny-862433041.html
Фон дер Ляйен рассказала, что спасет ЕС от высоких цен на энергию
Фон дер Ляйен рассказала, что спасет ЕС от высоких цен на энергию - 18.09.2025, ПРАЙМ
Фон дер Ляйен рассказала, что спасет ЕС от высоких цен на энергию
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС от высоких цен на энергию спасет только ее производство внутри сообщества. | 18.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-18T12:28+0300
2025-09-18T12:28+0300
экономика
мировая экономика
сша
европа
германия
урсула фон дер ляйен
марио драги
ес
ецб
ек
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/12/850235182_0:0:2883:1623_1920x0_80_0_0_932f36c2aec70c2023b138c0eb36e766.jpg
БРЮССЕЛЬ, 18 сен – ПРАЙМ. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС от высоких цен на энергию спасет только ее производство внутри сообщества. Ранее глава Еврокомиссии активно поддержала и инициировала ряд предложений по отказу Евросоюза от российских энергоносителей. Она также заключила с США спорное торговое соглашение, предполагающее обязательство по закупке странами ЕС американского СПГ и атомного топлива по заведомо неконкурентным ценам. "Ключ к доступной энергии и энергетической безопасности - это энергия, произведённая здесь, в Европе, что делает нас независимыми от нестабильного мирового рынка. Это означает возобновляемые источники и атомную энергетику", - пояснила Фон дер Ляйен, выступая на форуме в Германии. По ее словам, сегодня 72% электроэнергии, производимой в ЕС, производится из низкоуглеродных источников, в Германии этот показатель составляет 63%. "И это приносит свои плоды. На данный момент в Европе мы сэкономили более 60 миллиардов евро на импорте ископаемого топлива", - указала глава Еврокомиссии. Ранее бывший премьер Италии и экс-глава ЕЦБ Марио Драги в докладе, подготовленном для главы ЕК, констатировал, что энергетический рынок Евросоюза, вопреки оптимистичным заявлениям Еврокомиссии о преодолении энергетического кризиса и успешной замене российских энергоносителей, сталкивается с фундаментальными проблемами, нехваткой природных ресурсов, а цены на природный газ в ЕС в четыре-пять раз выше, чем в США. В РФ не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России энергоресурсов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве отмечали, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские уголь, нефть и газ.
https://1prime.ru/20250918/krizis-862424401.html
сша
европа
германия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/12/850235182_97:0:2828:2048_1920x0_80_0_0_062fd71b9096c898a55dc8bba0fd8afa.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, сша, европа, германия, урсула фон дер ляйен, марио драги, ес, ецб, ек
Экономика, Мировая экономика, США, ЕВРОПА, ГЕРМАНИЯ, Урсула фон дер Ляйен, Марио Драги, ЕС, ЕЦБ, ЕК
12:28 18.09.2025
 
Фон дер Ляйен рассказала, что спасет ЕС от высоких цен на энергию

Фон дер Ляйен: ЕС от высоких цен на энергию спасет производство

© Павел Бедняков | Перейти в медиабанкУрсула фон дер Ляйен
Урсула фон дер Ляйен
Урсула фон дер Ляйен. Архивное фото
© Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
БРЮССЕЛЬ, 18 сен – ПРАЙМ. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС от высоких цен на энергию спасет только ее производство внутри сообщества.
Ранее глава Еврокомиссии активно поддержала и инициировала ряд предложений по отказу Евросоюза от российских энергоносителей. Она также заключила с США спорное торговое соглашение, предполагающее обязательство по закупке странами ЕС американского СПГ и атомного топлива по заведомо неконкурентным ценам.
"Ключ к доступной энергии и энергетической безопасности - это энергия, произведённая здесь, в Европе, что делает нас независимыми от нестабильного мирового рынка. Это означает возобновляемые источники и атомную энергетику", - пояснила Фон дер Ляйен, выступая на форуме в Германии.
По ее словам, сегодня 72% электроэнергии, производимой в ЕС, производится из низкоуглеродных источников, в Германии этот показатель составляет 63%. "И это приносит свои плоды. На данный момент в Европе мы сэкономили более 60 миллиардов евро на импорте ископаемого топлива", - указала глава Еврокомиссии.
Ранее бывший премьер Италии и экс-глава ЕЦБ Марио Драги в докладе, подготовленном для главы ЕК, констатировал, что энергетический рынок Евросоюза, вопреки оптимистичным заявлениям Еврокомиссии о преодолении энергетического кризиса и успешной замене российских энергоносителей, сталкивается с фундаментальными проблемами, нехваткой природных ресурсов, а цены на природный газ в ЕС в четыре-пять раз выше, чем в США.
В РФ не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России энергоресурсов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве отмечали, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские уголь, нефть и газ.
Еврокомиссия - ПРАЙМ, 1920, 18.09.2025
ЕС столкнулся с большим кризисом, пишет Bloomberg
10:52
 
ЭкономикаМировая экономикаСШАЕВРОПАГЕРМАНИЯУрсула фон дер ЛяйенМарио ДрагиЕСЕЦБЕК
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала