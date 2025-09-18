https://1prime.ru/20250918/tseny-862433041.html

Фон дер Ляйен рассказала, что спасет ЕС от высоких цен на энергию

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС от высоких цен на энергию спасет только ее производство внутри сообщества. | 18.09.2025, ПРАЙМ

БРЮССЕЛЬ, 18 сен – ПРАЙМ. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС от высоких цен на энергию спасет только ее производство внутри сообщества. Ранее глава Еврокомиссии активно поддержала и инициировала ряд предложений по отказу Евросоюза от российских энергоносителей. Она также заключила с США спорное торговое соглашение, предполагающее обязательство по закупке странами ЕС американского СПГ и атомного топлива по заведомо неконкурентным ценам. "Ключ к доступной энергии и энергетической безопасности - это энергия, произведённая здесь, в Европе, что делает нас независимыми от нестабильного мирового рынка. Это означает возобновляемые источники и атомную энергетику", - пояснила Фон дер Ляйен, выступая на форуме в Германии. По ее словам, сегодня 72% электроэнергии, производимой в ЕС, производится из низкоуглеродных источников, в Германии этот показатель составляет 63%. "И это приносит свои плоды. На данный момент в Европе мы сэкономили более 60 миллиардов евро на импорте ископаемого топлива", - указала глава Еврокомиссии. Ранее бывший премьер Италии и экс-глава ЕЦБ Марио Драги в докладе, подготовленном для главы ЕК, констатировал, что энергетический рынок Евросоюза, вопреки оптимистичным заявлениям Еврокомиссии о преодолении энергетического кризиса и успешной замене российских энергоносителей, сталкивается с фундаментальными проблемами, нехваткой природных ресурсов, а цены на природный газ в ЕС в четыре-пять раз выше, чем в США. В РФ не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России энергоресурсов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве отмечали, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские уголь, нефть и газ.

