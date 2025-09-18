Фон дер Ляйен рассказала, что спасет ЕС от высоких цен на энергию
Фон дер Ляйен: ЕС от высоких цен на энергию спасет производство
Урсула фон дер Ляйен. Архивное фото
© Павел Бедняков
БРЮССЕЛЬ, 18 сен – ПРАЙМ. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС от высоких цен на энергию спасет только ее производство внутри сообщества.
Ранее глава Еврокомиссии активно поддержала и инициировала ряд предложений по отказу Евросоюза от российских энергоносителей. Она также заключила с США спорное торговое соглашение, предполагающее обязательство по закупке странами ЕС американского СПГ и атомного топлива по заведомо неконкурентным ценам.
"Ключ к доступной энергии и энергетической безопасности - это энергия, произведённая здесь, в Европе, что делает нас независимыми от нестабильного мирового рынка. Это означает возобновляемые источники и атомную энергетику", - пояснила Фон дер Ляйен, выступая на форуме в Германии.
По ее словам, сегодня 72% электроэнергии, производимой в ЕС, производится из низкоуглеродных источников, в Германии этот показатель составляет 63%. "И это приносит свои плоды. На данный момент в Европе мы сэкономили более 60 миллиардов евро на импорте ископаемого топлива", - указала глава Еврокомиссии.
Ранее бывший премьер Италии и экс-глава ЕЦБ Марио Драги в докладе, подготовленном для главы ЕК, констатировал, что энергетический рынок Евросоюза, вопреки оптимистичным заявлениям Еврокомиссии о преодолении энергетического кризиса и успешной замене российских энергоносителей, сталкивается с фундаментальными проблемами, нехваткой природных ресурсов, а цены на природный газ в ЕС в четыре-пять раз выше, чем в США.
В РФ не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России энергоресурсов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве отмечали, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские уголь, нефть и газ.