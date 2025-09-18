"Теремок" участвует в пилоте цифрового рубля

https://1prime.ru/20250918/tsifrovoy_rubl-862460552.html

МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Газпромбанк и сеть ресторанов русской кухни "Теремок" пилотируют цифровой рубль, говорится в пресс-релизе банка. "Теремок" стал одним из первых заведений общепита, принявших участие в пилотировании операций с цифровыми рублями лицами, замещающими государственные должности Российской Федерации. Оплата ведется с помощью универсального платежного QR-кода от Газпромбанка, который выводится на кассовый экран покупателя в торговой точке", - говорится в релизе. "Накануне платеж со своего цифрового счета в одном из ресторанов сети протестировал представитель Госдумы России, который ранее получил зарплату в цифровых рублях", - отмечается в сообщении. Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в среду сообщил, что первым в России получил зарплату в цифровых рублях на свой цифровой кошелек на платформе Банка России. По его словам, он оплатил заказ по QR-коду в одном из московских кафе. "Оплата цифровыми рублями очень проста и ничем не отличается от оплаты через Систему быстрых платежей: посетитель отсканировал код с помощью смартфона, выбрал способ оплаты и подтвердил транзакцию в мобильном приложении, при этом средства зачислились на счет цифрового рубля организации мгновенно", - говорится в материалах банка. Также отмечается, что технология, которую активно использует Газпромбанк, позволяет формировать универсальные платежные QR-коды под любые потребности бизнеса – вне зависимости от его специфики и масштаба. "Если говорить про ресторанный бизнес, то оплата цифровым рублем позволит ускорить процесс расчетов, избавляя от необходимости использовать наличные деньги или карты. Кроме того, цифровой рубль упрощает обработку платежей и уменьшает потребность в работе с наличными деньгами, ускоряя процесс получения средств", – отметил основатель сети "Теремок" Михаил Гончаров, слова которого приводятся в сообщении банка. Газпромбанк активно участвует в пилотном проекте Банка России, успешно предоставляет опцию использования новой формы национальной валюты для своих клиентов и способствует развитию платежных сервисов, говорится в релизе. "Новые платежные сервисы с использованием цифрового рубля позволяют компаниям повысить прозрачность транзакций, снизить стоимость проведения платежей и комиссионную нагрузку, оптимизировать трудозатраты и более эффективно рассчитываться с контрагентами", – прокомментировала исполнительный вице-президент – начальник департамента цифровых корпоративных сервисов Светлана Яковлева, чьи слова приводятся в пресс-релизе. Она добавила, что в ближайшем будущем прием оплаты в цифровых рублях станет серьезным конкурентным преимуществом, поэтому те, кто начинает внедрять новую форму национальной валюты уже сейчас, только выигрывают.

