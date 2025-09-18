https://1prime.ru/20250918/tsifrovoy_rubl-862462261.html

Аксаков рассказал об интересе депутатов к зарплате в цифровых рублях

Аксаков рассказал об интересе депутатов к зарплате в цифровых рублях - 18.09.2025, ПРАЙМ

Аксаков рассказал об интересе депутатов к зарплате в цифровых рублях

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков видит интерес среди своих коллег и окружения к тому, чтобы получать зарплату в цифровых рублях, об... | 18.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-18T19:03+0300

2025-09-18T19:03+0300

2025-09-18T19:03+0300

экономика

финансы

рф

анатолий аксаков

банк россия

госдума

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/12/862462094_0:139:2839:1736_1920x0_80_0_0_dd45390074099c53a8d32c829d7db56b.jpg

МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков видит интерес среди своих коллег и окружения к тому, чтобы получать зарплату в цифровых рублях, об этом он рассказал РИА Новости на полях юбилейного Московского финансового форума. "Не только коллеги, уже несколько человек из моего окружения спросили, что им сделать для того, чтобы получить деньги цифровыми рублями и использовать цифровые рубли. Я сказал: обращайтесь в Банк России", - сказал Аксаков, отвечая на соответствующий вопрос. Ранее в среду Минфин РФ сообщал, что казначейство осуществило первую выплату зарплаты в цифровых рублях, ее получил госслужащий, подчеркнув, что выплаты будут проводиться в цифровых рублях только при желании получателей. Депутат накануне сообщил в своем Telegram канале, что получил зарплату в цифровых рублях на свой цифровой кошелек на платформе Банка России и протестировал переводы и платежи со своего счета цифрового рубля. Цифровой рубль - это новая форма российской национальной валюты в дополнение к существующим наличной и безналичной формам, он не отменяет и не заменяет их. Предполагается, что массовое внедрение цифрового рубля начнется с сентября 2026 года, а привычным способом расчетов, как и безналичные рубли, он станет, как считают в ЦБ, на горизонте пяти-семи лет.

https://1prime.ru/20250918/rubl-862446887.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, рф, анатолий аксаков, банк россия, госдума