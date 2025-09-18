https://1prime.ru/20250918/tsifrovoy_rubl-862462261.html
Аксаков рассказал об интересе депутатов к зарплате в цифровых рублях
Аксаков рассказал об интересе депутатов к зарплате в цифровых рублях - 18.09.2025, ПРАЙМ
Аксаков рассказал об интересе депутатов к зарплате в цифровых рублях
Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков видит интерес среди своих коллег и окружения к тому, чтобы получать зарплату в цифровых рублях, об... | 18.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-18T19:03+0300
2025-09-18T19:03+0300
2025-09-18T19:03+0300
экономика
финансы
рф
анатолий аксаков
банк россия
госдума
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/12/862462094_0:139:2839:1736_1920x0_80_0_0_dd45390074099c53a8d32c829d7db56b.jpg
МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков видит интерес среди своих коллег и окружения к тому, чтобы получать зарплату в цифровых рублях, об этом он рассказал РИА Новости на полях юбилейного Московского финансового форума. "Не только коллеги, уже несколько человек из моего окружения спросили, что им сделать для того, чтобы получить деньги цифровыми рублями и использовать цифровые рубли. Я сказал: обращайтесь в Банк России", - сказал Аксаков, отвечая на соответствующий вопрос. Ранее в среду Минфин РФ сообщал, что казначейство осуществило первую выплату зарплаты в цифровых рублях, ее получил госслужащий, подчеркнув, что выплаты будут проводиться в цифровых рублях только при желании получателей. Депутат накануне сообщил в своем Telegram канале, что получил зарплату в цифровых рублях на свой цифровой кошелек на платформе Банка России и протестировал переводы и платежи со своего счета цифрового рубля. Цифровой рубль - это новая форма российской национальной валюты в дополнение к существующим наличной и безналичной формам, он не отменяет и не заменяет их. Предполагается, что массовое внедрение цифрового рубля начнется с сентября 2026 года, а привычным способом расчетов, как и безналичные рубли, он станет, как считают в ЦБ, на горизонте пяти-семи лет.
https://1prime.ru/20250918/rubl-862446887.html
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/12/862462094_170:0:2670:1875_1920x0_80_0_0_b2b0eff0f584b2f2e66494b16303500a.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финансы, рф, анатолий аксаков, банк россия, госдума
Экономика, Финансы, РФ, Анатолий Аксаков, банк Россия, Госдума
Аксаков рассказал об интересе депутатов к зарплате в цифровых рублях
Аксаков заявил, что многие депутаты хотят получать зарплату в цифровых рублях
МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков видит интерес среди своих коллег и окружения к тому, чтобы получать зарплату в цифровых рублях, об этом он рассказал РИА Новости на полях юбилейного Московского финансового форума.
"Не только коллеги, уже несколько человек из моего окружения спросили, что им сделать для того, чтобы получить деньги цифровыми рублями и использовать цифровые рубли. Я сказал: обращайтесь в Банк России
", - сказал Аксаков
, отвечая на соответствующий вопрос.
Ранее в среду Минфин РФ сообщал, что казначейство осуществило первую выплату зарплаты в цифровых рублях, ее получил госслужащий, подчеркнув, что выплаты будут проводиться в цифровых рублях только при желании получателей.
Депутат накануне сообщил в своем Telegram канале, что получил зарплату в цифровых рублях на свой цифровой кошелек на платформе Банка России и протестировал переводы и платежи со своего счета цифрового рубля.
Цифровой рубль - это новая форма российской национальной валюты в дополнение к существующим наличной и безналичной формам, он не отменяет и не заменяет их. Предполагается, что массовое внедрение цифрового рубля начнется с сентября 2026 года, а привычным способом расчетов, как и безналичные рубли, он станет, как считают в ЦБ, на горизонте пяти-семи лет.
В Центробанке развеяли мифы о цифровом рубле