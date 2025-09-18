Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
2025-09-18T19:03+0300
2025-09-18T19:03+0300
экономика
финансы
рф
анатолий аксаков
банк россия
госдума
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/12/862462094_0:139:2839:1736_1920x0_80_0_0_dd45390074099c53a8d32c829d7db56b.jpg
МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков видит интерес среди своих коллег и окружения к тому, чтобы получать зарплату в цифровых рублях, об этом он рассказал РИА Новости на полях юбилейного Московского финансового форума. "Не только коллеги, уже несколько человек из моего окружения спросили, что им сделать для того, чтобы получить деньги цифровыми рублями и использовать цифровые рубли. Я сказал: обращайтесь в Банк России", - сказал Аксаков, отвечая на соответствующий вопрос. Ранее в среду Минфин РФ сообщал, что казначейство осуществило первую выплату зарплаты в цифровых рублях, ее получил госслужащий, подчеркнув, что выплаты будут проводиться в цифровых рублях только при желании получателей. Депутат накануне сообщил в своем Telegram канале, что получил зарплату в цифровых рублях на свой цифровой кошелек на платформе Банка России и протестировал переводы и платежи со своего счета цифрового рубля. Цифровой рубль - это новая форма российской национальной валюты в дополнение к существующим наличной и безналичной формам, он не отменяет и не заменяет их. Предполагается, что массовое внедрение цифрового рубля начнется с сентября 2026 года, а привычным способом расчетов, как и безналичные рубли, он станет, как считают в ЦБ, на горизонте пяти-семи лет.
финансы, рф, анатолий аксаков, банк россия, госдума
Экономика, Финансы, РФ, Анатолий Аксаков, банк Россия, Госдума
19:03 18.09.2025
 
Аксаков рассказал об интересе депутатов к зарплате в цифровых рублях

Аксаков заявил, что многие депутаты хотят получать зарплату в цифровых рублях

© РИА Новости . Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкАнатолий Аксаков
Анатолий Аксаков - ПРАЙМ, 1920, 18.09.2025
Анатолий Аксаков. Архивное фото
© РИА Новости . Виталий Белоусов
МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков видит интерес среди своих коллег и окружения к тому, чтобы получать зарплату в цифровых рублях, об этом он рассказал РИА Новости на полях юбилейного Московского финансового форума.
"Не только коллеги, уже несколько человек из моего окружения спросили, что им сделать для того, чтобы получить деньги цифровыми рублями и использовать цифровые рубли. Я сказал: обращайтесь в Банк России", - сказал Аксаков, отвечая на соответствующий вопрос.
Ранее в среду Минфин РФ сообщал, что казначейство осуществило первую выплату зарплаты в цифровых рублях, ее получил госслужащий, подчеркнув, что выплаты будут проводиться в цифровых рублях только при желании получателей.
Депутат накануне сообщил в своем Telegram канале, что получил зарплату в цифровых рублях на свой цифровой кошелек на платформе Банка России и протестировал переводы и платежи со своего счета цифрового рубля.
Цифровой рубль - это новая форма российской национальной валюты в дополнение к существующим наличной и безналичной формам, он не отменяет и не заменяет их. Предполагается, что массовое внедрение цифрового рубля начнется с сентября 2026 года, а привычным способом расчетов, как и безналичные рубли, он станет, как считают в ЦБ, на горизонте пяти-семи лет.
Цифровой рубль - ПРАЙМ, 1920, 18.09.2025
В Центробанке развеяли мифы о цифровом рубле
