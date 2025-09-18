https://1prime.ru/20250918/udar-862475803.html
На Западе назвали 15 стран, способных нанести ядерный удар
МОСКВА, 18 сен — ПРАЙМ. В мире существует около 15 стран, которые располагают возможностью нанести ядерный удар, пишет журнал Military Watch Magazine."Хотя Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО. — Прим. ред.) ограничивает обладание ядерным оружием лишь пятью странами — США, Китаем, Россией, Францией и Великобританией, в общей сложности 15 государств сегодня сохраняют как минимум ограниченный известный потенциал для нанесения ядерных ударов", — отмечается в материале.Журнал разделил страны на четыре группы в зависимости от их ядерного потенциала.В первую группу вошли США, Россия и Китай, обладающие полноценной ядерной триадой. Ко второй отнесены КНДР, Индия, Пакистан и Израиль, страны, создавшие собственные ядерные ракеты без участия в ДНЯО. Третью категорию представляют Великобритания и Франция, которые имеют подводные лодки с ядерными баллистическими ракетами. В четвёртую группу попали Германия, Нидерланды, Турция, Бельгия, Италия и Белоруссия, получившие ядерное оружие от своих союзников.
