"Доноромика". На Украине пожаловались на полную зависимость от Запада - 18.09.2025
"Доноромика". На Украине пожаловались на полную зависимость от Запада
"Доноромика". На Украине пожаловались на полную зависимость от Запада - 18.09.2025, ПРАЙМ
"Доноромика". На Украине пожаловались на полную зависимость от Запада
Экономика Украины фактически существует лишь за счет иностранной помощи, заявил бывший глава Нацбанка Кирилл Шевченко в интервью изданию "Страна". | 18.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-18T22:44+0300
2025-09-18T22:44+0300
МОСКВА, 18 сен — ПРАЙМ. Экономика Украины фактически существует лишь за счет иностранной помощи, заявил бывший глава Нацбанка Кирилл Шевченко в интервью изданию "Страна"."Сформированная на Украине экономическая модель — это “доноромика”, совершенно новый, полностью зависимый от внешней помощи тип экономики", — отметил он.По словам Шевченко, бюджетный дефицит свыше 20% ВВП покрывается исключительно за счет займов; курс валюты и инфляцию регулирует НБУ, а не рынок; золотовалютные резервы формируются не благодаря экспорту, а благодаря "подаркам" доноров. Вместо реформ власти демонстрируют отчеты из Брюсселя.Он подчеркнул, что в нормальной экономике создается добавленная стоимость, а в украинской "доноромике" главное — удержать доверие спонсоров и вовремя получить очередной транш.Ранее Reuters сообщало, что США одобрили новый пакет военной помощи Киеву, финансируемый союзниками Вашингтона по НАТО, однако официального подтверждения этой информации пока нет.Москва неоднократно заявляла, что поставки оружия Киеву только отдаляют мирное урегулирование. Лавров подчеркивал: любые такие грузы будут рассматриваться как легитимная цель для России.
22:44 18.09.2025
 
"Доноромика". На Украине пожаловались на полную зависимость от Запада

Экс-глава Нацбанка Шевченко: экономика Украины держится только на внешних кредитах

МОСКВА, 18 сен — ПРАЙМ. Экономика Украины фактически существует лишь за счет иностранной помощи, заявил бывший глава Нацбанка Кирилл Шевченко в интервью изданию "Страна".
"Сформированная на Украине экономическая модель — это “доноромика”, совершенно новый, полностью зависимый от внешней помощи тип экономики", — отметил он.
По словам Шевченко, бюджетный дефицит свыше 20% ВВП покрывается исключительно за счет займов; курс валюты и инфляцию регулирует НБУ, а не рынок; золотовалютные резервы формируются не благодаря экспорту, а благодаря "подаркам" доноров. Вместо реформ власти демонстрируют отчеты из Брюсселя.
Он подчеркнул, что в нормальной экономике создается добавленная стоимость, а в украинской "доноромике" главное — удержать доверие спонсоров и вовремя получить очередной транш.
Ранее Reuters сообщало, что США одобрили новый пакет военной помощи Киеву, финансируемый союзниками Вашингтона по НАТО, однако официального подтверждения этой информации пока нет.
Москва неоднократно заявляла, что поставки оружия Киеву только отдаляют мирное урегулирование. Лавров подчеркивал: любые такие грузы будут рассматриваться как легитимная цель для России.
