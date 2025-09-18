Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Украинцы просыпаются". Журналист рассказал о протестах против Зеленского - 18.09.2025
"Украинцы просыпаются". Журналист рассказал о протестах против Зеленского
МОСКВА, 18 сен — ПРАЙМ. Украинцы все активнее протестуют из-за политики властей по мобилизации, заявил журналист Рик Санчес в соцсети X."Украинцы просыпаются, улицы наполняются бунтующими против принудительной мобилизации", — отметил он.По его словам, все меньше людей готовы отдавать жизни за "войну Зеленского против всего русского".В сети регулярно публикуются кадры насильственной мобилизации: сотрудники военкоматов заталкивают мужчин в микроавтобусы, зачастую применяя силу.Закон о расширении мобилизации вступил в силу 18 мая 2024 года. Он требует, чтобы все военнообязанные либо явились в военкомат, либо обновили данные через "электронный кабинет призывника". Повестка считается врученной даже без личной передачи — достаточно отметки о невозможности вручения. Также документ обязывает мужчин постоянно носить при себе военный билет. При этом сроки демобилизации не установлены.
22:46 18.09.2025
 
"Украинцы просыпаются". Журналист рассказал о протестах против Зеленского

Журналист Санчес: жители Украины выходят на улицы против мобилизации

МОСКВА, 18 сен — ПРАЙМ. Украинцы все активнее протестуют из-за политики властей по мобилизации, заявил журналист Рик Санчес в соцсети X.
"Украинцы просыпаются, улицы наполняются бунтующими против принудительной мобилизации", — отметил он.
По его словам, все меньше людей готовы отдавать жизни за "войну Зеленского против всего русского".
В сети регулярно публикуются кадры насильственной мобилизации: сотрудники военкоматов заталкивают мужчин в микроавтобусы, зачастую применяя силу.
Закон о расширении мобилизации вступил в силу 18 мая 2024 года. Он требует, чтобы все военнообязанные либо явились в военкомат, либо обновили данные через "электронный кабинет призывника". Повестка считается врученной даже без личной передачи — достаточно отметки о невозможности вручения. Также документ обязывает мужчин постоянно носить при себе военный билет. При этом сроки демобилизации не установлены.
