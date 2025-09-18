Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Минсельхозе рассказали о сборе зерновых - 18.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250918/urozhay-862441778.html
В Минсельхозе рассказали о сборе зерновых
В Минсельхозе рассказали о сборе зерновых - 18.09.2025, ПРАЙМ
В Минсельхозе рассказали о сборе зерновых
Порядка 114 миллионов тонн зерновых собрано на текущий момент, из них 84 миллиона тонн пшеницы, прогноз по урожаю на 2025 год в 135 миллионов тонн зерновых... | 18.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-18T14:19+0300
2025-09-18T14:45+0300
сельское хозяйство
россия
оксана лут
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/12/862441439_0:277:4122:2596_1920x0_80_0_0_53ec97743c9088645a2d5bb66ad0e016.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 сен - ПРАЙМ. Порядка 114 миллионов тонн зерновых собрано на текущий момент, из них 84 миллиона тонн пшеницы, прогноз по урожаю на 2025 год в 135 миллионов тонн зерновых сохраняется, сообщила журналистам министр сельского хозяйства Оксана Лут. "На текущий день мы собрали порядка 114 миллионов тонн зерновых, из них 84 миллиона тонн, это уже мы собрали пшеницы. В целом наши планы, прогнозы по урожаю зерновых остаются на уровне 135 миллионов тонн", - сказала она.Также министр отметила вклад центральной части Поволжья в объем урожая. По ее словам, ожидаются результаты по Сибири.Вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев на совещании по вопросам АПК в августе говорил, что Россия сохраняет прогноз по сбору урожая зерна на 2025 год в 135 миллионов тонн, темпы уборки и урожайность опережают прошлогодний уровень.
https://1prime.ru/20250905/pshenitsa-861841383.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/12/862441439_110:0:4122:3009_1920x0_80_0_0_f7b5518f51a63c28f9f702f0448fb266.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сельское хозяйство, россия, оксана лут
Сельское хозяйство, РОССИЯ, Оксана Лут
14:19 18.09.2025 (обновлено: 14:45 18.09.2025)
 
В Минсельхозе рассказали о сборе зерновых

В России собрали порядка 114 млн тонн зерновых, из них 84 млн тонн пшеницы

© РИА Новости . Илья ПиталевПшеница
Пшеница - ПРАЙМ, 1920, 18.09.2025
Пшеница . Архивное фото
© РИА Новости . Илья Питалев
Читать Прайм в
Дзен Telegram
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 сен - ПРАЙМ. Порядка 114 миллионов тонн зерновых собрано на текущий момент, из них 84 миллиона тонн пшеницы, прогноз по урожаю на 2025 год в 135 миллионов тонн зерновых сохраняется, сообщила журналистам министр сельского хозяйства Оксана Лут.
"На текущий день мы собрали порядка 114 миллионов тонн зерновых, из них 84 миллиона тонн, это уже мы собрали пшеницы. В целом наши планы, прогнозы по урожаю зерновых остаются на уровне 135 миллионов тонн", - сказала она.
Также министр отметила вклад центральной части Поволжья в объем урожая. По ее словам, ожидаются результаты по Сибири.
Вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев на совещании по вопросам АПК в августе говорил, что Россия сохраняет прогноз по сбору урожая зерна на 2025 год в 135 миллионов тонн, темпы уборки и урожайность опережают прошлогодний уровень.
Пшеница - ПРАЙМ, 1920, 05.09.2025
ФАО понизила прогноз по урожаю пшеницы в мире в этом сезоне
5 сентября, 11:55
 
Сельское хозяйствоРОССИЯОксана Лут
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала