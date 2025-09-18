https://1prime.ru/20250918/urozhay-862441778.html

В Минсельхозе рассказали о сборе зерновых

сельское хозяйство

россия

оксана лут

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 сен - ПРАЙМ. Порядка 114 миллионов тонн зерновых собрано на текущий момент, из них 84 миллиона тонн пшеницы, прогноз по урожаю на 2025 год в 135 миллионов тонн зерновых сохраняется, сообщила журналистам министр сельского хозяйства Оксана Лут. "На текущий день мы собрали порядка 114 миллионов тонн зерновых, из них 84 миллиона тонн, это уже мы собрали пшеницы. В целом наши планы, прогнозы по урожаю зерновых остаются на уровне 135 миллионов тонн", - сказала она.Также министр отметила вклад центральной части Поволжья в объем урожая. По ее словам, ожидаются результаты по Сибири.Вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев на совещании по вопросам АПК в августе говорил, что Россия сохраняет прогноз по сбору урожая зерна на 2025 год в 135 миллионов тонн, темпы уборки и урожайность опережают прошлогодний уровень.

2025

