Минсельхоз оценил ущерб от заморозков и засухи в Ростовской области - 18.09.2025, ПРАЙМ
Минсельхоз оценил ущерб от заморозков и засухи в Ростовской области
2025-09-18T14:31+0300
2025-09-18T14:31+0300
сельское хозяйство
россия
ростовская область
оксана лут
минсельхоз
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 сен - ПРАЙМ. Минсельхоз России предварительно подтверждает ущерб от заморозков и засухи в Ростовской области на 4 миллиарда рублей, обсуждается возможность принудительного вызова осадков осенью, сообщила журналистам министр сельского хозяйства Оксана Лут. "В Ростовской области ЧС объявлены и по заморозкам, и по засухе. ...Тем не менее вопрос связан с введением чрезвычайной ситуации. Мы получили все необходимые документы. Предварительно Минсельхоз подтверждает ущерб на сумму порядка 4 миллиардов рублей", - сообщила она, отметив, что Минсельхоз передал все соответствующие материалы в министерство по чрезвычайным ситуациям и в ближайшее время ожидается проведение штаба по признанию ЧС на территории Ростовской области. "В Ростовской области погода меняется, климат меняется, тем не менее мы должны предпринимать все необходимые меры для того, чтобы получать необходимые осадки. Сейчас с Росгидрометом и регионом обсуждаем возможность проведения активных действий для принудительного вызова осадков", - добавила Лут.
ростовская область
сельское хозяйство, россия, ростовская область, оксана лут, минсельхоз
Сельское хозяйство, РОССИЯ, Ростовская область, Оксана Лут, Минсельхоз
14:31 18.09.2025
 
Минсельхоз оценил ущерб от заморозков и засухи в Ростовской области

Минсельхоз оценил ущерб аграриям от погоды в Ростовской области в 4 млрд рублей

© РИА Новости . Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкУборка пшеницы
Уборка пшеницы
Уборка пшеницы. Архивное фото
© РИА Новости . Сергей Пивоваров
Перейти в медиабанк
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 сен - ПРАЙМ. Минсельхоз России предварительно подтверждает ущерб от заморозков и засухи в Ростовской области на 4 миллиарда рублей, обсуждается возможность принудительного вызова осадков осенью, сообщила журналистам министр сельского хозяйства Оксана Лут.
Ростовской области ЧС объявлены и по заморозкам, и по засухе. ...Тем не менее вопрос связан с введением чрезвычайной ситуации. Мы получили все необходимые документы. Предварительно Минсельхоз подтверждает ущерб на сумму порядка 4 миллиардов рублей", - сообщила она, отметив, что Минсельхоз передал все соответствующие материалы в министерство по чрезвычайным ситуациям и в ближайшее время ожидается проведение штаба по признанию ЧС на территории Ростовской области.
"В Ростовской области погода меняется, климат меняется, тем не менее мы должны предпринимать все необходимые меры для того, чтобы получать необходимые осадки. Сейчас с Росгидрометом и регионом обсуждаем возможность проведения активных действий для принудительного вызова осадков", - добавила Лут.
Засуха в ряде регионов РФ привела к гибели посевов на площади 1,5 млн га – Минсельхоз
Аграрии Кубани получили первые страховые выплаты по гибели урожая от засухи
8 августа, 21:14
 
Сельское хозяйствоРОССИЯРостовская областьОксана ЛутМинсельхоз
 
 
