Дмитрий Ушаков выступил на форуме Scoring Day 2025
Дмитрий Ушаков выступил на форуме Scoring Day 2025
Дмитрий Ушаков выступил на форуме Scoring Day 2025
Исполнительный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Ушаков принял участие в ключевой конференции о будущем скоринга, искусственного интеллекта и... | 18.09.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Исполнительный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Ушаков принял участие в ключевой конференции о будущем скоринга, искусственного интеллекта и аналитики в финансовой индустрии - Scoring Day 2025. Выступая в качестве модератора бизнес-сессии Business Track, Дмитрий Ушаков, который курирует ИТ-направление, отметил, что тема скоринга особенно близка входящему в медиахолдинг агентству "Прайм". Оно активно развивает B2B продукты, в том числе ИАС "БИР-Аналитик". В рамках сессии обсуждались передовые технологии и подходы в области ИИ, включая умное ценообразование кредитных продуктов, современные методы борьбы с мошенничеством с использованием искусственного интеллекта, а также ускорение проверки продуктовых гипотез с помощью больших языковых моделей (LLM). Особое внимание было уделено практическим кейсам применения ИИ-технологий в финансовом секторе, включая конфиденциальные вычисления для работы с закрытыми данными и внедрение RAG-систем в банковских процессах. Форум стал площадкой для обсуждения стратегий внедрения искусственного интеллекта и определения ключевых направлений для достижения конкурентного преимущества в финансовой индустрии.
2025
13:59 18.09.2025 (обновлено: 14:02 18.09.2025)
 
Дмитрий Ушаков выступил на форуме Scoring Day 2025

Исполнительный директор "Россия сегодня" Ушаков выступил на Scoring Day 2025

© Фото : организаторы форумаДмитрий Ушаков, который курирует ИТ-направление в МИА "Россия сегодня", выступил на на форуме Scoring Day 2025
Дмитрий Ушаков, который курирует ИТ-направление в МИА Россия сегодня, выступил на на форуме Scoring Day 2025 - ПРАЙМ, 1920, 18.09.2025
© Фото : организаторы форума
МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Исполнительный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Ушаков принял участие в ключевой конференции о будущем скоринга, искусственного интеллекта и аналитики в финансовой индустрии - Scoring Day 2025.
Выступая в качестве модератора бизнес-сессии Business Track, Дмитрий Ушаков, который курирует ИТ-направление, отметил, что тема скоринга особенно близка входящему в медиахолдинг агентству "Прайм". Оно активно развивает B2B продукты, в том числе ИАС "БИР-Аналитик".
В рамках сессии обсуждались передовые технологии и подходы в области ИИ, включая умное ценообразование кредитных продуктов, современные методы борьбы с мошенничеством с использованием искусственного интеллекта, а также ускорение проверки продуктовых гипотез с помощью больших языковых моделей (LLM).
Особое внимание было уделено практическим кейсам применения ИИ-технологий в финансовом секторе, включая конфиденциальные вычисления для работы с закрытыми данными и внедрение RAG-систем в банковских процессах.
Форум стал площадкой для обсуждения стратегий внедрения искусственного интеллекта и определения ключевых направлений для достижения конкурентного преимущества в финансовой индустрии.
 
