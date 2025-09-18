https://1prime.ru/20250918/ushakov-862439958.html
Дмитрий Ушаков выступил на форуме Scoring Day 2025
МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Исполнительный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Ушаков принял участие в ключевой конференции о будущем скоринга, искусственного интеллекта и аналитики в финансовой индустрии - Scoring Day 2025. Выступая в качестве модератора бизнес-сессии Business Track, Дмитрий Ушаков, который курирует ИТ-направление, отметил, что тема скоринга особенно близка входящему в медиахолдинг агентству "Прайм". Оно активно развивает B2B продукты, в том числе ИАС "БИР-Аналитик". В рамках сессии обсуждались передовые технологии и подходы в области ИИ, включая умное ценообразование кредитных продуктов, современные методы борьбы с мошенничеством с использованием искусственного интеллекта, а также ускорение проверки продуктовых гипотез с помощью больших языковых моделей (LLM). Особое внимание было уделено практическим кейсам применения ИИ-технологий в финансовом секторе, включая конфиденциальные вычисления для работы с закрытыми данными и внедрение RAG-систем в банковских процессах. Форум стал площадкой для обсуждения стратегий внедрения искусственного интеллекта и определения ключевых направлений для достижения конкурентного преимущества в финансовой индустрии.
