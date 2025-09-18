https://1prime.ru/20250918/velikobritanija-862411588.html
Великобритания и США договорились о совместных инвестициях в экономику
Великобритания и США договорились о совместных инвестициях в экономику - 18.09.2025, ПРАЙМ
Великобритания и США договорились о совместных инвестициях в экономику
Великобритания и США договорились о совместных инвестициях в экономики друг друга общей суммой примерно в 380 миллиардов долларов, сообщила канцелярия... | 18.09.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Великобритания и США договорились о совместных инвестициях в экономики друг друга общей суммой примерно в 380 миллиардов долларов, сообщила канцелярия британского премьера Кира Стармера.
"Великобритания привлекла исторический объем инвестиций от американских компаний... Общий объем коммерческого пакета составляет около 280 миллиардов фунтов стерлингов (380 миллиардов долларов - ред.)", - говорится в заявлении канцелярии Стармера.
Отмечается, что сумма складывается из 150 миллиардов фунтов стерлингов внутренних инвестиций от американских компаний, а также обязательств британских компаний, банков и финансовых учреждений инвестировать в США вкупе с обязательствами правительства Великобритании приобрести около 60 миллиардов фунтов стерлингов (82 миллиарда долларов США) у американских компаний в течение следующих пяти лет.
В частности, 90 миллиардов фунтов стерлингов будут проинвестированы в британскую экономику американской компанией Blackstone. Также инвестиции в королевство, среди ряда других, поступят от технологических компаний Google и Palantir, и авиакомпании Boeing, которая переоборудует в Великобритании два самолета семейства 737 для ВВС США.
Крупнейшие же инвестиции в экономику США, среди прочих, предоставят британская фармацевтическая компания GSK и нефтегазовый гигант BP - суммы вложений составят 30 и 25 миллиардов долларов соответственно.
