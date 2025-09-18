Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Великобритания и США договорились о совместных инвестициях в экономику - 18.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250918/velikobritanija-862411588.html
Великобритания и США договорились о совместных инвестициях в экономику
Великобритания и США договорились о совместных инвестициях в экономику - 18.09.2025, ПРАЙМ
Великобритания и США договорились о совместных инвестициях в экономику
Великобритания и США договорились о совместных инвестициях в экономики друг друга общей суммой примерно в 380 миллиардов долларов, сообщила канцелярия... | 18.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-18T04:29+0300
2025-09-18T04:29+0300
экономика
мировая экономика
сша
великобритания
кир стармер
boeing
ввс сша
gsk
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/862411588.jpg?1758158984
МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Великобритания и США договорились о совместных инвестициях в экономики друг друга общей суммой примерно в 380 миллиардов долларов, сообщила канцелярия британского премьера Кира Стармера. "Великобритания привлекла исторический объем инвестиций от американских компаний... Общий объем коммерческого пакета составляет около 280 миллиардов фунтов стерлингов (380 миллиардов долларов - ред.)", - говорится в заявлении канцелярии Стармера. Отмечается, что сумма складывается из 150 миллиардов фунтов стерлингов внутренних инвестиций от американских компаний, а также обязательств британских компаний, банков и финансовых учреждений инвестировать в США вкупе с обязательствами правительства Великобритании приобрести около 60 миллиардов фунтов стерлингов (82 миллиарда долларов США) у американских компаний в течение следующих пяти лет. В частности, 90 миллиардов фунтов стерлингов будут проинвестированы в британскую экономику американской компанией Blackstone. Также инвестиции в королевство, среди ряда других, поступят от технологических компаний Google и Palantir, и авиакомпании Boeing, которая переоборудует в Великобритании два самолета семейства 737 для ВВС США. Крупнейшие же инвестиции в экономику США, среди прочих, предоставят британская фармацевтическая компания GSK и нефтегазовый гигант BP - суммы вложений составят 30 и 25 миллиардов долларов соответственно.
сша
великобритания
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, сша, великобритания, кир стармер, boeing, ввс сша, gsk
Экономика, Мировая экономика, США, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, Кир Стармер, Boeing, ВВС США, GSK
04:29 18.09.2025
 
Великобритания и США договорились о совместных инвестициях в экономику

Великобритания и США договорились о совместных инвестициях в экономику

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Великобритания и США договорились о совместных инвестициях в экономики друг друга общей суммой примерно в 380 миллиардов долларов, сообщила канцелярия британского премьера Кира Стармера.
"Великобритания привлекла исторический объем инвестиций от американских компаний... Общий объем коммерческого пакета составляет около 280 миллиардов фунтов стерлингов (380 миллиардов долларов - ред.)", - говорится в заявлении канцелярии Стармера.
Отмечается, что сумма складывается из 150 миллиардов фунтов стерлингов внутренних инвестиций от американских компаний, а также обязательств британских компаний, банков и финансовых учреждений инвестировать в США вкупе с обязательствами правительства Великобритании приобрести около 60 миллиардов фунтов стерлингов (82 миллиарда долларов США) у американских компаний в течение следующих пяти лет.
В частности, 90 миллиардов фунтов стерлингов будут проинвестированы в британскую экономику американской компанией Blackstone. Также инвестиции в королевство, среди ряда других, поступят от технологических компаний Google и Palantir, и авиакомпании Boeing, которая переоборудует в Великобритании два самолета семейства 737 для ВВС США.
Крупнейшие же инвестиции в экономику США, среди прочих, предоставят британская фармацевтическая компания GSK и нефтегазовый гигант BP - суммы вложений составят 30 и 25 миллиардов долларов соответственно.
 
ЭкономикаМировая экономикаСШАВЕЛИКОБРИТАНИЯКир СтармерBoeingВВС СШАGSK
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала