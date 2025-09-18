https://1prime.ru/20250918/veyp-862428591.html
Губернатор Кировской области предложил запретить продажу вейпов
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 сен — ПРАЙМ. Губернатор Кировской области Александр Соколов предложил полностью запретить продажу вейпов и жидкостей для них на территории региона. "Используя вейп, подростки не понимают, как сильно они разрушают свой организм. В молодом возрасте о своем здоровье и будущем думают, к сожалению, не все. Поэтому прошу законодательное собрание выйти с инициативой о полном запрете продажи вейпов и жидкостей для них на территории Кировской области. Только совместными решительными действиями мы сможем повлиять на ситуацию", — сказал Соколов в ходе ежегодного послания о социально-экономическом положении региона. Президент РФ Владимир Путин в конце августа поддержал идею нижегородского губернатора Глеба Никитина дать регионам полномочия по полному запрету вейпов и в пилотном режиме испытать эту инициативу в Нижегородской области. Как сообщил глава комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев, соответствующий законопроект направлен в правительство РФ. Вице-спикер Госдумы Шолбан Кара-оол заявлял РИА Новости, что депутаты ГД в осеннюю сессию начнут работу над законопроектом о полном запрете вейпов в России.
